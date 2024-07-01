Advertisement
Okezone.com
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Negara yang Lolos Perempatfinal Euro 2024, Nomor 1 Calon Kuat Juara

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |04:05 WIB
4 Negara yang Lolos Perempatfinal Euro 2024, Nomor 1 Calon Kuat Juara
Timnas Spanyol menjadi tim keempat yang lolos ke perempatfinal Euro 2024 (Foto: Reuters/Fabian Bimmer)
A
A
A

BERIKUT empat negara yang lolos perempatfinal Euro 2024. Salah satunya adalah tuan rumah Timnas Jerman!

Empat laga 16 besar Euro 2024 sudah rampung digelar. Itu berarti, baru setengah dari total delapan kontestan yang diketahui hingga Senin (1/7/2024) pagi WIB.

Piala Eropa

Lantas, siapa saja empat negara tersebut? Simak ulasan berikut ini.

4 Negara yang Lolos Perempatfinal Euro 2024, Nomor 1 Calon Kuat Juara

4. Timnas Swiss

Timnas Swiss (Foto: Reuters/Karina Hessland)

La Nati menjadi kesebelasan pertama yang melaju ke perempatfinal Euro 2024. Tidak tanggung-tanggung, Swiss menyisihkan juara bertahan Timnas Italia dengan skor 2-0!

Anak asuh Murat Yakin dianggap sebagai kuda hitam di Euro 2024. Patut dinanti sejauh mana Swiss akan melangkah di edisi kali ini.

3. Timnas Jerman

Timnas Jerman

Sang tuan rumah melaju mulus ke perempatfinal Euro 2024. Sejauh ini, hambatan bagi Jerman hanya Swiss di fase grup ketika ditahan 1-1 pada laga terakhir.

Der Panzer menang 2-0 atas Timnas Denmark di babak 16 besar. Praktis, mereka kini hanya tinggal tiga langkah lagi untuk menuntaskan dahaga juara yang terakhir kali dirasakan pada Euro 1996.

2. Timnas Inggris

Timnas Inggris (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)

The Three Lions menjadi kesebelasan ketiga yang melaju ke perempatfinal. Inggris menang susah payah dengan skor 2-1 atas Timnas Slovakia, Senin (1/7/2024) dini hari WIB.

Kendati begitu, Harry Kane dan kawan-kawan terlihat mulai menemukan skema permainan. Inggris akan semakin berbahaya lantaran ingin merasakan nikmatnya menjadi juara Euro untuk pertama kali.

Halaman:
1 2
      
