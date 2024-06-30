Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Sosok yang Paling Menginspirasinya

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |22:07 WIB
Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Sosok yang Paling Menginspirasinya
Ragnar Oratmangoen menyebut Nabi Muhammad SAW sebagai sosok paling menginspirasinya (Foto: MPI/Aldhi Chandra Setiawan)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang paling menginspirasinya. Hal itu terungkap dalam unggahan di akun Instagram @timnas.indonesia.

Terlahir sebagai Non-Muslim, Ragnar diketahui menjadi mualaf di usia 15 tahun. Ia mengaku terketuk hatinya untuk memeluk agama Islam ketika diajak rekan-rekannya ke masjid.

Ragnar Oratmangoen salat

"Tidak, saya tidak terlahir sebagai Muslim. Saya dibesarkan sebagai seorang Kristen, tapi setelah saya tumbuh dewasa, saya menemukan jalan ke Islam,” ucap Ragnar pada 19 Maret 2024.

"Bagi saya, hal-hal yang saya pelajari tentang Tuhan. Teman saya juga sering mengajak saya ke masjid saat itu, mereka mengajarkan saya soal Tuhan dan bagaimana agama ini bisa membantu dalam hidup," imbuh pemain berdarah Maluku itu.

"Itu menyentuh saya dan akhirnya memutuskan untuk menjadi Muslim,” tukas Ragnar.

Tidak heran bila kemudian Ragnar menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang paling menginspirasinya. Jawaban itu dilontarkan ketika ditanya siapa sosok yang menjadi inspirasi dalam hidupnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/46/3172693/fati_vazquez_dan_lamine_yamal_sempat_liburan_bareng_pada_musim_panas_2025_touchlinex-ekIS_large.jpg
Fati Vazquez: Lamine Yamal Punya Daftar Perempuan yang Dikencani Tiap Hari!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172639/andressa_urach_mengaku_pernah_dikencani_cristiano_ronaldo_pada_2013_andressaurachofficial-vANu_large.jpg
Kisah Cristiano Ronaldo yang Dituduh Kencani PSK Bertarif Rp156 Juta per Jam, Apa Respons CR7?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/51/3172591/cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_akan_menikah_pada_2026_georginagio-juMO_large.jpg
Habiskan Rp223 Miliar, Pernikahan Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez Disebut Picu Perang Dunia III
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/05/45/3167879/kiper_manchester_united_andre_onana_menjadi_sasaran_empuk_kemarahan_para_demonstran_andreonana24-nPy8_large.jpg
Kisah Kiper Top Manchester United yang Ikut Jadi Amukan Pendemo Indonesia
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/08/11/1629809/jadwal-timnas-indonesia-vs-arab-saudi-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-comeback-paes-slm.jpg
Jadwal Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Kualifikasi Piala Dunia 2026: Comeback Paes
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/07/15/striker_timnas_indonesia_u_23_jens_raven_kanan_m.jpg
Tiket Timnas Indonesia U-23 Vs India Sudah Dijual, Cuma Rp50.000 Cek Jadwal dan Cara Belinya di Sini!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement