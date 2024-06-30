Pemain Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen Jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai Sosok yang Paling Menginspirasinya

PEMAIN Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen, jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang paling menginspirasinya. Hal itu terungkap dalam unggahan di akun Instagram @timnas.indonesia.

Terlahir sebagai Non-Muslim, Ragnar diketahui menjadi mualaf di usia 15 tahun. Ia mengaku terketuk hatinya untuk memeluk agama Islam ketika diajak rekan-rekannya ke masjid.

"Tidak, saya tidak terlahir sebagai Muslim. Saya dibesarkan sebagai seorang Kristen, tapi setelah saya tumbuh dewasa, saya menemukan jalan ke Islam,” ucap Ragnar pada 19 Maret 2024.

"Bagi saya, hal-hal yang saya pelajari tentang Tuhan. Teman saya juga sering mengajak saya ke masjid saat itu, mereka mengajarkan saya soal Tuhan dan bagaimana agama ini bisa membantu dalam hidup," imbuh pemain berdarah Maluku itu.

"Itu menyentuh saya dan akhirnya memutuskan untuk menjadi Muslim,” tukas Ragnar.

Tidak heran bila kemudian Ragnar menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai sosok yang paling menginspirasinya. Jawaban itu dilontarkan ketika ditanya siapa sosok yang menjadi inspirasi dalam hidupnya.