HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Nonton Streaming Inggris vs Slovakia di 16 Besar Euro 2024 di Vision+

MNC Media , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |15:34 WIB
Link Nonton Streaming Inggris vs Slovakia di 16 Besar Euro 2024 di Vision+
Link live streaming Timnas Inggris vs Slovakia di Euro 2024. (Foto: RCTI+)
JAKARTA Timnas Inggris akan bertanding melawan Slovakia di babak 16 besar EURO 2024 pada hari Minggu (30/6) malam ini di Arena Auf Schalke, Gelsenkirchen. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh platform streaming Vision+ dan dapat disaksikan dengan klik di sini.

Inggris lolos ke babak 16 besar sebagai juara Grup C dengan raihan 5 poin. Di sisi lain, Slovakia lolos ke babak gugur melalui jalur tim peringkat ketiga terbaik.

Pertandingan Inggris vs Slovakia diprediksi akan menjadi pertandingan yang sengit dan menarik. Meskipun Inggris diunggulkan, Slovakia bukan tim yang bisa diremehkan. Kemenangan Inggris bukan hal yang pasti.

Jangan sampai ketinggalan pertandingan panas antara Inggris dan Slovakia ini, nonton streaming di Vision+ dengan klik di link ini. Pastikan Anda telah download dan mengaktifkan paket EURO 2024 seharga Rp99.000 untuk bisa nonton seluruh pertandingan EURO 2024 hingga babak final.

