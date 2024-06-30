Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Skor Inggris vs Slovakia di 16 Besar Euro 2024: Ajang Pembuktian The Three Lions!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |09:17 WIB
Prediksi Skor Inggris vs Slovakia di 16 Besar Euro 2024: Ajang Pembuktian <i>The Three Lions</i>!
Timnas Inggris akan menghadapi Slovakia di 16 Besar Euro 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

PREDIKSI skor Timnas Inggris vs Slovakia di 16 besar Euro 2024 akan dibahas pada artikel kali ini. Kedua tim akan saling berhadapan di Veltins-Arena, Minggu (30/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Laga kontra Slovakia akan menjadi ajang pembuktian Timnas Inggris. The Three Lions yang terseok-seok di fase grup bakal berusaha bangkit untuk lolos ke babak berikutnya.

Timnas Inggris jelas lebih diunggulkan dari Slovakia di babak 16 besar kali ini. Namun, pasukan Gareth Southgate juga tak boleh lengah mengingat tim lawan dipastikan akan bermain tanpa beban pada laga nanti.

Kapten Timnas Inggris, Harry Kane, mengakui timnya tampil kurang maksimal di fase grup. Meski demikian, penggawa Bayern Munich itu meyakini Timnas Inggris akan bermain lebih baik di babak 16 besar.

“Proses turnamen, secara alami Anda menjadi lebih kuat dan tajam seiring Anda memainkan lebih banyak pertandingan. Banyak dari kami mencapai puncaknya di babak sistem gugur dan itulah yang kami temukan di turnamen sebelumnya," ujar Kane di laman resmi UEFA.

Berbicara mengenai kekuatan lawan, Harry Kane menilai Slovakia bukan lawan mudah. Melihat penampilan apik Slovakia di fase grup, Kane pun mengimbau Inggris mewaspadai permainan cepat Stanislav Lobotka dan rekan-rekan

"Mereka punya beberapa pemain hebat. Mereka suka menekan dengan intensitas tinggi dan menyulitkan lawan, lalu mereka suka mengoper dan mengontrol permainan melalui poros. Kami mampu mendapatkan hasil yang kami inginkan, tapi kami tahu kami harus berada dalam performa terbaik kami untuk mendapatkannya," lanjut Kane.

Halaman:
1 2
      
