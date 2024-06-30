Jadwal Siaran Langsung Euro 2024 Hari Ini, Minggu 30 Juni 2024: Inggris vs Slovakia dan Spanyol vs Georgia, Live di RCTI!

JADWAL siaran langsung Euro 2024 hari ini bisa Anda lihat di akhir artikel. Sebanyak dua pertandingan babak 16 besar akan berlangsung malam nanti hingga dini hari WIB.

Pertama ada pertandingan Timnas Inggris vs Slovakia. Kedua tim akan saling berhadapan di Veltins Arena, Minggu (30/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Pertandingan melawan Slovakia di babak 16 besar sekaligus akan menjadi ajang pembuktian Timnas Inggris. Seperti diketahui, The Three Lions tampil kurang meyakinkan meski berhasil menjadi juara di Grup C.

Selain laga Inggris vs Slovakia, pada pertandingan 16 besar Euro 2024 lain akan dipertandingkan laga Spanyol vs Georgia. Kedua tim saling berhadapan di Stadion RheinEnergie pada Senin, 1 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Timnas Spanyol jelas lebih diunggulkan untuk menang. Namun, La Furia Roja wajib mewaspadai Georgia yang tampil cukup meyakinkan di fase grup. Khvicha Kvaratskhelia dan rekan-rekan bahkan berhasil mengalahkan Portugal dengan skor cukup tekak 2-0.