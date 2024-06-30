Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Euro 2024 Hari Ini, Minggu 30 Juni 2024: Inggris vs Slovakia dan Spanyol vs Georgia, Live di RCTI!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |06:47 WIB
Jadwal Siaran Langsung Euro 2024 Hari Ini, Minggu 30 Juni 2024: Inggris vs Slovakia dan Spanyol vs Georgia, Live di RCTI!
Timnas Spanyol akan menghadapi Georgia di 16 besar Euro 2024 (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Euro 2024 hari ini bisa Anda lihat di akhir artikel. Sebanyak dua pertandingan babak 16 besar akan berlangsung malam nanti hingga dini hari WIB.

Pertama ada pertandingan Timnas Inggris vs Slovakia. Kedua tim akan saling berhadapan di Veltins Arena, Minggu (30/6/2024) pukul 23.00 WIB.

Pertandingan melawan Slovakia di babak 16 besar sekaligus akan menjadi ajang pembuktian Timnas Inggris. Seperti diketahui, The Three Lions tampil kurang meyakinkan meski berhasil menjadi juara di Grup C.

Selain laga Inggris vs Slovakia, pada pertandingan 16 besar Euro 2024 lain akan dipertandingkan laga Spanyol vs Georgia. Kedua tim saling berhadapan di Stadion RheinEnergie pada Senin, 1 Juli 2024 pukul 02.00 WIB.

Timnas Spanyol jelas lebih diunggulkan untuk menang. Namun, La Furia Roja wajib mewaspadai Georgia yang tampil cukup meyakinkan di fase grup. Khvicha Kvaratskhelia dan rekan-rekan bahkan berhasil mengalahkan Portugal dengan skor cukup tekak 2-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/11/1629599/saksikan-dua-laga-penentu-takdir-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-dunia-2026-live-hanya-di-rcti-vvt.webp
Saksikan Dua Laga Penentu Takdir Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Live hanya DI RCTI!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement