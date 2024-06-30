Federasi Futsal Indonesia Lakukan FGD untuk Akselerasi Prestasi Futsal Indonesia

FEDERASI Futsal Indonesia (FFI) pada tanggal 29 Juni 2024 di Jakarta berhasil menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama beberapa mantan pelatih dan pemain timnas futsal lintas generasi.

Ketua Harian FFI, Michael Victor Sianipar, menyampaikan bahwa FGD dilakukan FFI sebagai salah satu langkah transformasi untuk menjadi organisasi yang lebih terbuka dan partisipatif dengan melibatkan banyak stakeholders futsal di Indonesia.

"FGD ini dilakukan karena kami ingin menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi dan melihat berbagai perspektif, ini bentuk komitmen federasi yang sedang bertransformasi menjadi organisasi yang lebih terbuka bagi semua pihak", Kata Michael.

Agenda utama yang dibahas dalam FGD yang dilakukan di Park Tower Jakarta ini diantaranya adalah percepatan prestasi futsal Indonesia. "Harapannya dengan FGD ini kita bisa memetakan dengan akurat masalah yang sebenarnya terjadi dan mendapatkan rekomendasi solusi yang tepat untuk akselerasi prestasi futsal Indonesia kedepannya", tambah Michael.

FGD yang melibatkan mantan pelatih dan pemain timnas futsal dari berbagai generasi ini disambut positif oleh para peserta. "Saya rasa ini sebuah terobosan dari federasi, ini pertama kalinya federasi mengundang kami para pelaku futsal untuk FGD dan mendengarkan masukan kami dalam sebuah forum resmi" terang Coach Robby Hartono, salah satu mantan pelatih timnas futsal Indonesia.