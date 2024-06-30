Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Federasi Futsal Indonesia Lakukan FGD untuk Akselerasi Prestasi Futsal Indonesia

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |13:40 WIB
Federasi Futsal Indonesia Lakukan FGD untuk Akselerasi Prestasi Futsal Indonesia
Federasi Futsal Indonesia (FFI) menggelar FGD untuk akselerasi prestasi futsal Indonesia (Foto: ist)
A
A
A

FEDERASI Futsal Indonesia (FFI) pada tanggal 29 Juni 2024 di Jakarta berhasil menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) bersama beberapa mantan pelatih dan pemain timnas futsal lintas generasi.

Ketua Harian FFI, Michael Victor Sianipar, menyampaikan bahwa FGD dilakukan FFI sebagai salah satu langkah transformasi untuk menjadi organisasi yang lebih terbuka dan partisipatif dengan melibatkan banyak stakeholders futsal di Indonesia.

"FGD ini dilakukan karena kami ingin menyerap sebanyak-banyaknya aspirasi dan melihat berbagai perspektif, ini bentuk komitmen federasi yang sedang bertransformasi menjadi organisasi yang lebih terbuka bagi semua pihak", Kata Michael.

Agenda utama yang dibahas dalam FGD yang dilakukan di Park Tower Jakarta ini diantaranya adalah percepatan prestasi futsal Indonesia. "Harapannya dengan FGD ini kita bisa memetakan dengan akurat masalah yang sebenarnya terjadi dan mendapatkan rekomendasi solusi yang tepat untuk akselerasi prestasi futsal Indonesia kedepannya", tambah Michael.

FGD yang melibatkan mantan pelatih dan pemain timnas futsal dari berbagai generasi ini disambut positif oleh para peserta. "Saya rasa ini sebuah terobosan dari federasi, ini pertama kalinya federasi mengundang kami para pelaku futsal untuk FGD dan mendengarkan masukan kami dalam sebuah forum resmi" terang Coach Robby Hartono, salah satu mantan pelatih timnas futsal Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/51/3173828/pro_futsal_league_indonesia-NweX_large.jpg
Resmi! Kelme Jadi Official Match Ball dan Referee Kit Pro Futsal League dan Seluruh Kompetisi FFI Musim 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/51/3159716/ffi_memutuskan_menerapkan_format_liga_tertutup_mulai_2025_2026-jFTK_large.jpg
Dorong Profesionalisme dan Pertumbuhan Industri Futsal, FFI Terapkan Format Liga Mulai 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/51/3144865/erick_thohir-GQdl_large.jpeg
Top! Sinergi PSSI dan FFI Kian Kuat, Indonesia Siap Ajukan Diri sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Futsal 2028
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/03/51/3135988/direktur_organisasi_ffi_iwan_jati_mengatakan_pihaknya_tak_akan_berhenti_berinovasi-ngT9_large.jpg
FFI Takkan Berhenti Berinovasi demi Tingkatkan Kualitas Futsal Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/51/1629683/janice-tjen-moncer-akankah-jadi-petenis-putri-terbaik-indonesia-sepanjang-sejarah-jps.webp
Janice Tjen Moncer: Akankah Jadi Petenis Putri Terbaik Indonesia Sepanjang Sejarah?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/03/29/ricky_kambuaya.jpg
3 Pemain Dapat Bocoran Jurus Anti Dicoret Patrick Kluivert dari Skuad Inti Timnas Indonesia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement