Semifinal Piala AFF U-16 2024: Lawan Australia U-16 Jadi Ajang Pemanasan Timnas Indonesia U-16 Sebelum Bentrok di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025

TIMNAS Indonesia U-16 menjadikan laga melawan Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024 sebagai ajang pemanasan sebelum bentrok menghadapi musuh yang sama di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025.

Senin, 1 Juli 2024 pukul 19.30 WIB di Stadion Manahan Solo, Timnas Indonesia U-16 akan menghadapi Timnas Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. Duel ini merupakan ujian sesungguhnya bagi Timnas Indonesia U-16, setelah sebelumnya tak pernah menghadapi tim kuat di fase grup.

(Timnas indonesia U-16 akan menghadapi Australia U-16 di semifinal Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)

Di fase grup, Timnas Indonesia U-16 racikan Nova Arianto hanya bersua Singapura U-16, Filipina U-16 dan Laos U-16. Barulah di semifinal, Timnas Indonesia U-16 menantang Timnas Australia U-16, tim yang belum terkalahkan di fase grup dan belum pernah kebobolan.

Sebelum mengetahui siapa lawan Timnas Indonesia di semifinal Piala AFF U-16 2024, pelatih Nova Arianto menegaskan gelar juara bukan menjadi target timnya. Ia mengatakan target timnya adalah berproses dari pertandingan ke pertandingan.

"Sekali lagi dari awal udah bicara ya. Jadi, fokus dan target kami sebenarnya itu bukan juara. Sebab, menjadi juara itu target kami kesekian lah. Saya bilang bagaimana pemain bisa berproses di setiap pertandingannya," kata Nova Arianto setelah Timnas Indonesia U-16 menang 6-1 atas Laos U-16 di matchday pamungkas Grup A Piala AFF U-16 2024, Kamis 27 Juni 2024.

Seperti yang diutarakan di atas, laga ini merupakan ajang pemanasan Timnas Indonesia U-16 sebelum tampil di ajang yang lebih besar. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia U-16 akan tampil di Grup G Kualifikasi Piala Asia U-17 2025 yang dilangsungkan di Kuwait pada 19-27 Oktober 2024.