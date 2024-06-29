Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Akhir Runner-up Terbaik Piala AFF U-16 2024: Gara-Gara Thailand U-16, Timnas Indonesia U-16 Lawan Australia U-16!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |17:36 WIB
Klasemen Akhir Runner-up Terbaik Piala AFF U-16 2024: Gara-Gara Thailand U-16, Timnas Indonesia U-16 Lawan Australia U-16!
Berikut klasemen akhir runner-up terbaik Piala AFF U-16 2024. (Foto: X/@FAM_Malaysia)
KLASEMEN akhir runner-up terbaik Piala AFF U-16 2024 sudah diketahui. Runner-up Grup C, Timnas Thailand U-16, yang akhirnya menyandang status runner-up terbaik.

Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Jadet Meelarp menang 3-1 atas Timnas Malaysia U-16. Setelah melalui tiga pertandingan Grup C, Thailand U-16 mengoleksi tujuh angka dan selisih gol +8.

Timnas Thailand U-16 finis sebagai runner-up terbaik. (Foto: X/@FAM_Malaysia)

Koleksi tujuh angka milik Thailand U-16 sebenarnya sama persis dengan pemuncak klasemen Grup C, Timnas Australia U-16. Namun, Thailand U-16 kalah selisih gol dari Australia U-16 yang memiliki surplus 14 bola.

Alhasil, skuad Gajah Perang Muda harus puas finis sebagai runner-up Grup C di bawah Australia U-16. Seperti yang diutarakan di atas, hasil ini sudah cukup meloloskan Thailand U-16 ke semifinal Piala AFF U-16 2024 sebagai runner-up terbaik.

Thailand U-16 mengungguli Laos U-16 (runner-up Grup A) dan juga Kamboja U-16 (runner-up Grup B). Laos U-16 hanya mengoleksi enam angka dan selisih gol -1.

Sementara itu, Kamboja U-16 meraup tujuh poin, namun selisih golnya hanya +7, alias kalah satu gol dari Thailand U-16. Karena Thailand U-16 yang berstatus sebagai runner-up Grup C, Timnas Indonesia U-16 gagal menghadapi runner-up terbaik di semifinal Piala AFF U-16 2024.

Sebelumnya, Timnas Indonesia U-16 akan menantang runner-up terbaik jika posisi runner-up terbaik berasal dari Grup B (Kamboja U-16). Namun, karena Thailand U-16 yang keluar sebagai runner-up terbaik, Timnas Indonesia U-16 diharuskan bersua tim kuat sekaligus juara Grup C, Timnas Australia U-16.

