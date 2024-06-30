Kevin Diks Kirim Kode Siap Perkuat Timnas Indonesia, Shin Tae-yong Bahagia?

PEMAIN FC Copenhagen Kevin Diks kirim kode siap memperkuat Timnas Indonesia. Apakah kondisi ini membuat pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, bahagia?

Nama Kevin Diks muncul ke permukaan sebagai pemain yang sedang didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi Warga Negara Indonesia (WNI). Kehadiran Kevin Diks dibutuhkan Timnas Indonesia untuk bersaing di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

(Kevin Diks kirim kode siap memperkuat Timnas Indonesia. (Foto: Instagram/@kevindiks2)

Dalam pola 3-4-3 racikan Shin Tae-yong, Kevin Diks dapat diandalkan sebagai wing back kanan atau tiga bek sejajar. Baru-baru ini di akun Instagram-nya, @kevindiks2, pesepakbola 27 tahun itu seakan memberi kode siap memperkuat Timnas Indonesia.

Ia membagikan momen ketika FC Copenhagen melawan klub asal Denmak, Silkeborg IF, di laga uji coba pramusim. Kode itu dimunculkan Kevin Diks dengan memperlihatkan jersey Silkeborg IF yang sama persis dengan warna baju kebanggaan Timnas Indonesia, yakni merah dan putih.

Menjadi perhatian karena Kevin Diks baru mengunggah foto pertandingannya semalam. Padahal, laga sudah digelar dua hari yang lalu.

Kevin Diks sendiri aktif memantau perkembangan Timnas Indonesia. Tiap kali akun Instagram PSSI atau @timnas.indonesia mengunggah momen apa pun soal Timnas Indonesia, Kevin Diks selalu hadir untuk menyukai postingan tersebut.