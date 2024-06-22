Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Turki vs Portugal di Euro 2024: Selecao das Quinas Unggul 2-0

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |23:59 WIB
Hasil Babak Pertama Turki vs Portugal di Euro 2024: Selecao das Quinas Unggul 2-0
Timnas Portugal memimpin 2-0 atas Turki di babak pertama (Foto: Reuters)
A
A
A

DORTMUND - Timnas Portugal menghadapi Turki di laga kedua Grup E Euro 2024. Kedua tim saling berhadapan di Signal Iduna Park, Sabtu (22/6/2024) malam WIB.

Selecao das Quinas sementara unggul 2-0 di babak pertama. Satu gol Bernardo Silva dan satu gol bunuh diri dari pemain belakang Turki, Samet Akaydin membawa Portugal memimpin di paruh pertama pertandingan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Babak pertama baru berjalan satu menit, tetapi Portugal langsung memberikan ancaman ke gawang Turki. Sayangnya, tendangan voli Cristiano Ronaldo masih dengan mudah diamankan kiper Ay-Yıldızlılar -julukan Timnas Turki, Altay Bayindir.

Turki hampir memimpin terlebih dahulu pada menit kelima usai Kerem Akturkogl menerima umpan silang yang mengarah langsung ke depan gawang, tetapi salah satu pemain bertahan Portugal berhasil mengganggunya dan tak ada gol yang tercipta. Sementara pada menit ke-21, Bernardo Silva berhasil membawa Seleccao das Quinas -julukan Timnas Portugal- memimpin usai memanfaatkan umpan silang dan dengan mudah melepaskan tendangan tanpa adanya penjagaan.

Sementara pada menit ke-28, Samet Akaydin mencoba mengirimkan umpan kepada Altay Bayindir usai memanfaatkan kesalahan Joao Cancelo dalam membangun serangan. Namun, Altay Bayindir yang meninggalkan gawangnya justru membuat bola umpan dari Samet Akaydin justru masuk ke dalam gawang dan membuat Turki tertinggal 0-2 dari Portugal.

Halaman:
1 2
      
