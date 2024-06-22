Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Johor Darul Takzim vs Pahang di Liga Super Malaysia 2024: Jordi Amat Bantu Southern Tigers Menang 3-0!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |18:48 WIB
Hasil Johor Darul Takzim vs Pahang di Liga Super Malaysia 2024: Jordi Amat Bantu <i>Southern Tigers</i> Menang 3-0!
Jordi Amat membantu Johor Darul Takzim menang 3-0 atas Pahang (Foto: Facebook/JOHOR Southern Tigers)
JOHOR BARU – Hasil Johor Darul Takzim vs Pahang di Liga Super Malaysia 2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Sultan Ibrahim, Johor Baru, Malaysia, Sabtu (22/6/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk The Southern Tigers.

Jordi Amat ikut membantu timnya menang di laga ini. Ada pun ketiga gol JDT diborong oleh Heberty Fernandes (4’, 66’, 87’).

Jordi Amat

Jalannya Pertandingan

Bermain menyerang di menit awal babak pertama membuat JDT berhasil memimpin. Heberty Fernandes sukses membawa JDT unggul pada menit keempat, setelah tendanganya tak mampu diantisipasi oleh kiper Sri Pahang, Zarif Irfan.

Sementara pada menit ke-16, JDT melakukan serangan balik cepat tetapi masih bisa digagalkan pemain bertahan Sri Pahang untuk bisa menambah keunggulan. Pada menit ke-20, Jordi Amat sukses mematahkan serangan yang dibangun pemain Sri Pahang.

Sri Pahang mendapatkan peluang untuk menyamakan keadaan pada menit ke-33, tetapi tendangan Kpah Sherman dengan mudah diblok kiper JDT, Syihan Hazmi. Romel Morales yang mendapatkan penjagaan hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-41, tetapi sundulannya masih bisa diblok Izham Tarmizi.

Sedangkan tendangan keras Heberty Fernandes dari luar kotak penalti pada menit ke-43 masih belum bisa berbuah gol, setelah Izham Tarmizi dengan sigap menjaga gawangnya. Irfan kembali melakukan penyelamatan pada menit ke-45+2, setelah menepis sundulan Romel Morales.

Meski mendapatkan beberapa peluang di awal babak kedua, tetapi penyelesaian akhir menjadi masalah JDT untuk bisa mendapatkan gol kedua. Sementara pada menit ke-56, Jordi Amat sukses menggagalkan serangan yang dibangun para pemain Sri Pahang.

Sementara pada menit ke-65, tendangan keras Sergio Aguero masih melebar ke sisi kanan gawang JDT. Sedangkan pada menit ke-66, Heberty Fernandes sukses menambah keunggulan usai dengan mudah melepaskan tendangan dari dalam kotak penalti tanpa adanya pengawalan dari pemain lawan.

