Ketua Umum PSSI Erick Thohir Apresiasi Turnamen Bali 7S

GIANYAR – Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi digelarnya Turnamen Bali 7S. Ia secara resmi membuka turnamen yang dihelat di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar, Sabtu (22/6/2024).

Turnamen Bali 7S diikuti oleh 225 tim dengan ribuan pemain berusia muda. Selain Indonesia, juga ikut serta tim dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Erick mengapresiasi gelaran tersebut. Menurutnya, saat ini adalah kesempatan untuk melahirkan bibit-bibit unggul pesepakbola masa depan Indonesia.

“Tadi saya membuka Turnamen Bali 7S di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar, Bali,” ujar Erick dalam keterangan resmi, Sabtu (22/6/2024).

“Ini adalah kesempatan kita melahirkan bibit-bibit unggul pesepakbola masa depan Indonesia. Saya berharap kompetisi akan menjadi kompetisi terbesar di Asia,” imbuh Menteri BUMN itu.