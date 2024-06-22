Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketua Umum PSSI Erick Thohir Apresiasi Turnamen Bali 7S

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |17:00 WIB
Ketua Umum PSSI Erick Thohir Apresiasi Turnamen Bali 7S
Ketua Umum PSSI Erick Thohir membuka turnamen Bali 7S di Gianyar (Foto: PSSI)
A
A
A

GIANYAR – Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi digelarnya Turnamen Bali 7S. Ia secara resmi membuka turnamen yang dihelat di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar, Sabtu (22/6/2024).

Turnamen Bali 7S diikuti oleh 225 tim dengan ribuan pemain berusia muda. Selain Indonesia, juga ikut serta tim dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir (Foto: Dok. Pribadi)

Erick mengapresiasi gelaran tersebut. Menurutnya, saat ini adalah kesempatan untuk melahirkan bibit-bibit unggul pesepakbola masa depan Indonesia.

“Tadi saya membuka Turnamen Bali 7S di Bali United Training Center, Pantai Purnama, Gianyar, Bali,” ujar Erick dalam keterangan resmi, Sabtu (22/6/2024).

“Ini adalah kesempatan kita melahirkan bibit-bibit unggul pesepakbola masa depan Indonesia. Saya berharap kompetisi akan menjadi kompetisi terbesar di Asia,” imbuh Menteri BUMN itu.

