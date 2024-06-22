Sukses Bikin Singapura U-16 Babak Belur, Erick Thohir Berharap Timnas Indonesia U-16 Tak Cepat Puas

SOLO – Penampilan luar biasa ditunjukkan Timnas Indonesia U-16 saat menghajar Singapura U-16 dengan skor 3-0 di laga perdana Grup A Piala AFF U-16 2024. Menanggapi kemenangan manis itu, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir berharap skuad asuhan Nova Arianto itu tidak cepat puas dengan hasil tersebut.

Ya, Timnas Indonesia U-16 berhasil mengalahkan Singapura U-16 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Jumat (21/6/2024) malam WIB. Bermain percaya diri, Garuda Muda mampu mendominasi pertandingan.

Tiga gol tanpa balas untuk Timnas Indonesia U-16 dicatatkan oleh Muhammad Mierza (39’), Evandra Florasta (59’ (P)), dan Fadly Alberto (86’). Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia U-16 naik ke pucuk klasemen Grup A Piala AFF U-16 2024.

Setelah pertandingan, Erick tidak mau muluk-muluk membebankan target kepada pasukan Nova Arianto. Mantan presiden Inter Milan itu mengatakan, Timnas Indonesia U-16 harus terus berkembang untuk bersiap menghadapi tim kuat lainnya.

“Memang tidak mudah. Target awal lolos grup dulu, apalagi di grup B ada Vietnam, Thailand, dan Australia,” kata Erick dilansir dari laman resmi PSSI, Sabtu (22/6/2024).