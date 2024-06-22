Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Sukses Bikin Singapura U-16 Babak Belur, Erick Thohir Berharap Timnas Indonesia U-16 Tak Cepat Puas

Cikal Bintang , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |11:22 WIB
Sukses Bikin Singapura U-16 Babak Belur, Erick Thohir Berharap Timnas Indonesia U-16 Tak Cepat Puas
Ketum PSSI, Erick Thohir dan Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming menyaksikan Timnas Indonesia U-16. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Penampilan luar biasa ditunjukkan Timnas Indonesia U-16 saat menghajar Singapura U-16 dengan skor 3-0 di laga perdana Grup A Piala AFF U-16 2024. Menanggapi kemenangan manis itu, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir berharap skuad asuhan Nova Arianto itu tidak cepat puas dengan hasil tersebut.

Ya, Timnas Indonesia U-16 berhasil mengalahkan Singapura U-16 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Jumat (21/6/2024) malam WIB. Bermain percaya diri, Garuda Muda mampu mendominasi pertandingan.

Tiga gol tanpa balas untuk Timnas Indonesia U-16 dicatatkan oleh Muhammad Mierza (39’), Evandra Florasta (59’ (P)), dan Fadly Alberto (86’). Kemenangan ini membawa Timnas Indonesia U-16 naik ke pucuk klasemen Grup A Piala AFF U-16 2024.

Setelah pertandingan, Erick tidak mau muluk-muluk membebankan target kepada pasukan Nova Arianto. Mantan presiden Inter Milan itu mengatakan, Timnas Indonesia U-16 harus terus berkembang untuk bersiap menghadapi tim kuat lainnya.

Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16

“Memang tidak mudah. Target awal lolos grup dulu, apalagi di grup B ada Vietnam, Thailand, dan Australia,” kata Erick dilansir dari laman resmi PSSI, Sabtu (22/6/2024).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/51/3030427/media-vietnam-sebut-timnas-indonesia-u-16-sombong-usai-bantai-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-eRKn82qLEL.jpg
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-16 Sombong Usai Bantai Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029947/masyarakat-vietnam-emosi-timnas-indonesia-u-16-permalukan-timnas-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-A2YFr5vhX4.jpg
Masyarakat Vietnam Emosi Timnas Indonesia U-16 Permalukan Timnas Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029728/erick-thohir-bangga-zahaby-gholy-jadi-pemain-terbaik-di-piala-aff-u-16-2024-bHmsi0JlD6.jpg
Erick Thohir Bangga Zahaby Gholy Jadi Pemain Terbaik di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029662/erick-thohir-sampaikan-pesan-untuk-timnas-indonesia-u-16-usai-raih-peringkat-3-piala-aff-u-16-2024-5OTFqyK3J0.jpg
Erick Thohir Sampaikan Pesan untuk Timnas Indonesia U-16 Usai Raih Peringkat 3 Piala AFF U-16 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/51/1661547/bwf-proteksi-ranking-gregoria-mariska-selama-satu-tahun-qyu.webp
BWF Proteksi Ranking Gregoria Mariska Selama Satu Tahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/05/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Seleksi Timnas Indonesia U-20 Memanas! Nova Arianto Beri Pesan Tegas
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement