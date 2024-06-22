Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Skor Timnas Belgia vs Timnas Rumania di Euro 2024: Waktunya si Iblis Mengamuk!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |13:57 WIB
Prediksi Skor Timnas Belgia vs Timnas Rumania di Euro 2024: Waktunya si Iblis Mengamuk!
Timnas Belgia diunggulkan untuk menang atas Timnas Rumania (Foto: UEFA)
KOLN – Berikut prediksi skor Timnas Belgia vs Timnas Rumania di Euro 2024. Duel itu akan digelar di Stadion Koln, Koln, Jerman, Minggu 23 Juni 2024 pukul 02.00 WIB.

Hasil berbeda didapat Belgia dan Rumania pada laga perdana. De Rode Duivels takluk dengan skor 0-1 dari Timnas Slovakia, sementara Tricolorii menang telak 3-0 atas Timnas Ukraina.

Ivan Schranz membawa Timnas Slovakia memimpin 1-0 atas Timnas Belgia (Foto: Reuters/Heiko Becker)

Situasi Belgia kian terjepit jelang laga ini. Romelu Lukaku dan kawan-kawan bercokol di dasar klasemen Grup E Euro 2024 dengan 0 poin. Sementara itu, tiga tim lain sudah mengoleksi tiga poin setelah Ukraina mengalahkan Slovakia 2-1 pada laga Jumat 21 Juni 2024.

Alhasil, Belgia harus menang untuk menjaga peluang lolos dari Grup E Euro 2024. Bek senior Jan Vertonghen sadar nasib kini berada di tangan anak asuh Domenico Tedesco untuk lolos atau tersingkir.

“Kami masih menjadi penentu takdir sendiri soal kelolosan ke babak berikutnya. Menurut saya, kami masih adalah tim terbaik di grup,” ungkap Vertonghen, melansir dari laman resmi UEFA, Sabtu (22/6/2024).

“Itu bukan start yang kami bayangkan atau harapkan, tetapi kami harus mencoba tetap positif dan tidak perlu dramatis,” tegas pria berusia 37 tahun itu.

Di sisi lain, Rumania bisa langsung lolos ke babak selanjutnya jika kembali menang. Pelatih Edward Iordanescu mencoba memompa semangat anak asuhnya jelang laga tersebut demi catatan sejarah.

“Rumania, jangan lupa: kita sudah meraih poin, saatnya memanfaatkan gelombang ini! Kalian semua pemain-pemain bagus, kalian bisa melakukannya! Ayo lakukan lagi, Rumania!” kata Iordanescu.

