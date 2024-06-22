Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Gol Timnas Belanda ke Gawang Prancis di Euro 2024 Dianulir Wasit

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |13:40 WIB
Penyebab Gol Timnas Belanda ke Gawang Prancis di Euro 2024 Dianulir Wasit
Gol Timnas Belanda yang dicetak Xavi Simons ke gawang Timnas Prancis dianulir wasit (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)
A
A
A

LEIPZIG – Penyebab gol Timnas Belanda ke gawang Timnas Prancis di Euro 2024 dianulir wasit akhirnya terungkap. Keputusan wasit Anthony Taylor itu sempat membuat heboh di media sosial.

Laga Timnas Belanda vs Timnas Prancis itu digelar Sabtu (22/6/2024) pukul 02.00 WIB di Stadion Leipzig, Leipgzig, Jerman. Bermain sengit selama 90 menit, pertandingan tersebut berakhir dengan skor 0-0.

Timnas Belanda vs Timnas Prancis

Xavi Simons sempat mencetak gol di menit ke-69 dengan memanfaatkan situasi kemelut di depan gawang Prancis. Namun, Taylor menganulirnya usai mendapat intervensi dari hakim garis.

Asisten wasit menganggap Denzel Dumfries berdiri dalam posisi offside ketika bola tembakan Simons meluncur deras. Kendati berdiri statis, bek Inter Milan itu didakwa menghalangi aksi kiper Mike Maignan.

VAR sempat mengecek ulang keputusan Taylor. Namun, setelah diskusi dan pemeriksaan yang memakan sekira dua menit, gol itu akhirnya sah dianulir.

Menurut jurnalis ESPN, Dale Johnson, gol Belanda itu memang layak dianulir. Sebab, Dumfries bisa diinterpretasikan mengganggu secara langsung pergerakan Maignan.

Halaman:
1 2
      
