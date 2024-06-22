Fakta Menarik Kemenangan Timnas Austria atas Polandia di Euro 2024, Ada Faktor Berkah Jumat!

BERLIN – Ada fakta menarik di balik kemenangan Tim Nasional (Timnas) Austria atas Polandia di laga kedua Grup D Euro 2024. Ternyata, ada faktor Jumat berkah yang membantu tim berjuluk Das Team tersebut menang atas Polandia dengan skor 3-1.

Ya, Timnas Austria berhasil menundukkan Polandia di Olympiastadion, Berlin, Jerman pada Jumat (21/6/2024) malam WIB. Tiga gol untuk Das Team dicatatkan oleh Gernot Trauner (9’), Christoph Baumgartner (66’), dan Marko Arnautovic (78’ (P)).

Sementara, Timnas Polandia hanya mampu membalaskan satu gol via Krzysztof Piatek (30’). Hasil manis ini membuat Das Team meraih kemenangan pertama sekaligus membuka peluang menuju babak 16 besar Euro 2024.

Ada fakta menarik dibalik kemenangan pasukan Ralf Rangnick ini. Ya, ternyata ada ‘berkah hari Jumat’ yang selalu menyertai Timnas Austria. Menurut catatan Opta Franz, hari Jumat menjadi hari dimana Das Team meraih presentase kemenangan tertinggi.

“Austria memenangkan 58% pertandingan internasional yang dimainkan pada hari Jumat (22 dari 38). Tidak ada hari lain dalam seminggu di mana tim nasional Austria memiliki tingkat kemenangan setinggi itu,” tulis Opta Franz dikutip dari akun X resminya (@OptaFranz), Sabtu (22/6/2024).

Sementara itu, pemain dan pelatih Timnas Austria merayakan kemenangan atas Polandia dengan suka cita. Christoph Baumgartner mengatakan, kemenangan ini sangat penting bagi timnya.