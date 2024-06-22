Jadwal Piala AFF U-16 2024 Hari Ini, Sabtu 22 Juni 2024: Vietnam vs Brunei Darussalam dan Myanmar vs Kamboja

JADWAL Piala AFF U-16 2024, pada hari ini Sabtu (22/6/2024) menyajikan dua pertandingan menarik. Seperti halnya sang kandidat juara, Tim Nasional (Timnas) Vietnam U-16 yang ditantang Brunei Darussalam, hingga Myanmar yang berjumpa Kamboja.

Sebelumnya, Piala AFF U-16 2024 yang digelar di Solo telah dibuka pada Jumat 21 Juni 2024 kemarin. Dalam hari pembukanya tersaji laga Laos vs Filipina dan tuan rumah Timnas Indonesia U-16 vs Singapura.

Dalam laga Grup A tersebut, Laos mampu menghajar Filipina dengan tiga gol tanpa balas. Sementara Timnas Indonesia U-16 juga menang dengan skor 3-0 atas Singapura.

Setelah Grup A, kini giliran Grup B yang akan bermain hari ini. Pertandingan Vietnam vs Brunei akan menjadi partai pembuka Grup B lantaran bermain pada pukul 15.00 WIB.

Laga yang diprediksi akan dimenangkan oleh Vietnam dengan mudah itu dimainkan di Stadion Sriwedari, Solo. Vietnam diunggulkan karena secara materi pemain lebih mumpuni.

Selain itu, Vietnam U-16 juga sudah tiga kali menjadi juara di ajang Piala AFF. Karena itulah tak heran jika Vietnam U-16 dijagokan untuk menang atas Brunei.