HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Piala AFF U-16 2024 Hari Ini, Sabtu 22 Juni 2024: Vietnam vs Brunei Darussalam dan Myanmar vs Kamboja

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |06:23 WIB
Timnas Vietnam U-16 bakal hadapi Brunei Darussalam di Piala AFF U-16 2024.
JADWAL Piala AFF U-16 2024, pada hari ini Sabtu (22/6/2024) menyajikan dua pertandingan menarik. Seperti halnya sang kandidat juara, Tim Nasional (Timnas) Vietnam U-16 yang ditantang Brunei Darussalam, hingga Myanmar yang berjumpa Kamboja.

Sebelumnya, Piala AFF U-16 2024 yang digelar di Solo telah dibuka pada Jumat 21 Juni 2024 kemarin. Dalam hari pembukanya tersaji laga Laos vs Filipina dan tuan rumah Timnas Indonesia U-16 vs Singapura.

Dalam laga Grup A tersebut, Laos mampu menghajar Filipina dengan tiga gol tanpa balas. Sementara Timnas Indonesia U-16 juga menang dengan skor 3-0 atas Singapura.

Setelah Grup A, kini giliran Grup B yang akan bermain hari ini. Pertandingan Vietnam vs Brunei akan menjadi partai pembuka Grup B lantaran bermain pada pukul 15.00 WIB.

Timnas Vietnam U-16

Laga yang diprediksi akan dimenangkan oleh Vietnam dengan mudah itu dimainkan di Stadion Sriwedari, Solo. Vietnam diunggulkan karena secara materi pemain lebih mumpuni.

Selain itu, Vietnam U-16 juga sudah tiga kali menjadi juara di ajang Piala AFF. Karena itulah tak heran jika Vietnam U-16 dijagokan untuk menang atas Brunei.

Halaman:
1 2
      
