HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Lemparan Maut Fabio Azka Irawan ala Pratama Arhan Curi Perhatian saat Bela Timnas Indonesia U-16, Begini Kata Nova Arianto

Romensy August , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |03:19 WIB
Lemparan Maut Fabio Azka Irawan ala Pratama Arhan Curi Perhatian saat Bela Timnas Indonesia U-16, Begini Kata Nova Arianto
Fabio Azka Irawan kala membela Timnas Indonesia U-16. (Foto: Instagram/@fabioazka84)
A
A
A

LEMPARAN maut Fabio Azka Irawan ala Pratama Arhan curi perhatian saat bela Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024. Mendapati hal ini, pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto, pun berkomentar.

Nova Arianto mengungkapkan bahwa ia melihat pertama kali kemampuan Fabio saat menyaksikan pertandingan Elite Pro Academy (EPA), klub Persija Jakarta U-16. Kala itu, Fabio menunjukkan punya keahlian soal lemparan jarak jauh.

Fabio Azka Irawan

Kemampuan Fabio pun langsung dimaksimalkan oleh Nova saat sudah berlatih bersama Timnas Indonesia U-16. Sebab, hal itu tentu saja bisa jadi modal ciamik tim.

"Fabio ini saat kita dapatkan, pertandingan EPA Persija, memang dia punya lemparan jarak jauh. Dia kita maksimalkan di latihan H -1, Fabio punya lemparan lebih jauh," ujar Nova Arianto usai laga Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16, Jumat 21 Juni 2024.

Nova sendiri mengakui bahwa ada latihan khusus untuk Fabio agar kemampuannya terus berkembang. Dia pun berharap Fabio bisa memiliki kemampuan seperti Pratama Arhan.

"Harapannya bisa mendapatkan Arhan kedua," jelas Nova.

Halaman:
1 2
      
