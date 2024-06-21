Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-16 Buka Perjalanan Manis di Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir Bicara soal Target

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |23:46 WIB
Timnas Indonesia U-16 Buka Perjalanan Manis di Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir Bicara soal Target
Erick Thohir dan para pemain Timnas Indonesia U-16. (Foto: Instagram/@erickthohir)
A
A
A

SOLO – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, bereaksi soal hasil manis yang diraih Timnas Indonesia U-16 pada laga perdana Piala AFF U-16 2024. Erick pun membicarakan soal target untuk Timnas Indonesia U-16 di ajang itu.

Erick ternyata tak mau gegabah membebankan target tinggi kepada skuad Timnas Indonesia U-16 dalam keikutsertaannya di Piala AFF U-16 2024. Ia menargetkan skuad asuhan Nova Arianto itu untuk lolos dari fase Grup A.

Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Singapura U-16

"Kita pernah juarai AFF, kita fokus lolos grup dulu, baru semifinal seperti apa," ujar Erick Thohir setelah melihat pertandingan perdana Timnas Indonesia U-16 di Solo, Jumat (21/6/2024).

Pada pertandingan perdana melawan Singapura U-16, Timnas Indonesia U-16 menang meyakinkan. Berlaga di Stadion Manahan, Solo, Jumat (21/6/2024), skuad Garuda Asia menang dengan skor 3-0.

Gol-gol Timnas Indonesia U-16 dicetak oleh bek sekaligus kapten, Putu Panji, pada menit 39. Kemudian, Evandra pada menit ke-57 lewat titik penalti. Terakhir, ada Alberto pada menit ke-86.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/05/51/3030427/media-vietnam-sebut-timnas-indonesia-u-16-sombong-usai-bantai-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-eRKn82qLEL.jpg
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-16 Sombong Usai Bantai Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029947/masyarakat-vietnam-emosi-timnas-indonesia-u-16-permalukan-timnas-vietnam-5-0-di-piala-aff-u-16-2024-A2YFr5vhX4.jpg
Masyarakat Vietnam Emosi Timnas Indonesia U-16 Permalukan Timnas Vietnam 5-0 di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029728/erick-thohir-bangga-zahaby-gholy-jadi-pemain-terbaik-di-piala-aff-u-16-2024-bHmsi0JlD6.jpg
Erick Thohir Bangga Zahaby Gholy Jadi Pemain Terbaik di Piala AFF U-16 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/51/3029662/erick-thohir-sampaikan-pesan-untuk-timnas-indonesia-u-16-usai-raih-peringkat-3-piala-aff-u-16-2024-5OTFqyK3J0.jpg
Erick Thohir Sampaikan Pesan untuk Timnas Indonesia U-16 Usai Raih Peringkat 3 Piala AFF U-16 2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661395/10-atlet-dunia-dengan-bayaran-tertinggi-di-2025-cristiano-ronaldo-kantongi-rp44-triliun-setahun-qiz.webp
10 Atlet Dunia dengan Bayaran Tertinggi di 2025: Cristiano Ronaldo Kantongi Rp4,4 Triliun Setahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/ezra_walian_persik_kediri.jpg
Ezra Walian Tegaskan Misi Konsistensi Usai Antar Persik Kediri Menang atas Persis Solo
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement