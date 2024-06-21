Timnas Indonesia U-16 Buka Perjalanan Manis di Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir Bicara soal Target

Erick Thohir dan para pemain Timnas Indonesia U-16. (Foto: Instagram/@erickthohir)

SOLO – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir, bereaksi soal hasil manis yang diraih Timnas Indonesia U-16 pada laga perdana Piala AFF U-16 2024. Erick pun membicarakan soal target untuk Timnas Indonesia U-16 di ajang itu.

Erick ternyata tak mau gegabah membebankan target tinggi kepada skuad Timnas Indonesia U-16 dalam keikutsertaannya di Piala AFF U-16 2024. Ia menargetkan skuad asuhan Nova Arianto itu untuk lolos dari fase Grup A.

"Kita pernah juarai AFF, kita fokus lolos grup dulu, baru semifinal seperti apa," ujar Erick Thohir setelah melihat pertandingan perdana Timnas Indonesia U-16 di Solo, Jumat (21/6/2024).

Pada pertandingan perdana melawan Singapura U-16, Timnas Indonesia U-16 menang meyakinkan. Berlaga di Stadion Manahan, Solo, Jumat (21/6/2024), skuad Garuda Asia menang dengan skor 3-0.

Gol-gol Timnas Indonesia U-16 dicetak oleh bek sekaligus kapten, Putu Panji, pada menit 39. Kemudian, Evandra pada menit ke-57 lewat titik penalti. Terakhir, ada Alberto pada menit ke-86.