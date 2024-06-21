Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Permainan Timnas Indonesia U-16 Bikin Kagum saat Bantai Singapura U-16, Netizen: Gak Beda Jauh sama Tim Senior!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |23:37 WIB
Permainan Timnas Indonesia U-16 Bikin Kagum saat Bantai Singapura U-16, Netizen: Gak Beda Jauh sama Tim Senior!
Laga Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA Timnas Indonesia U-16 banjir pujian usai tampil ciamik saat melawan Singapura U-16 di matchday perdana Grup A Piala AFF U-16 2024. Banjir pujian dari netizen, permainan Timnas Indonesia U-16 sampai dinilai tidak jauh beda seperti Timnas Indonesia senior.

Ya, Timnas Indonesia U-16 baru saja meraih kemenangan telak 3-0 atas Singapura U-16 di Stadion Manahan, Solo, Jumat (21/6/2024) malam WIB. Gol-gol kemenangan Skuad Garuda Muda dicetak oleh Muhammad Mierza (39’), Evandra Florasta (59’), dan Fadly Alberto (86’).

Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Singapura U-16

Boleh dibilang, tim polesan Nova Arianto bermain sangat ciamik. Terlihat, skuad Garuda Asia kerap memainkan satu dua sentuhan yang membuat permainan menjadi indah. Mereka cukup jarang dalam melakukan long ball kala melancarkan serangan.

Pola permainan yang dimainkan Timnas Indonesia U-16 membuat warganet cukup kagum. Ada yang menyebut bahwa ini semua karena tak luput dari sosok Nova Arianto yang berguru pada Shin Tae-yong, sampai menyebut permainan Skuad Garuda Asia mirip-mirip dengan tim senior.

“Enak banget mainnya kalo yang ngelatih dari circle STY,” tulis akun @novall***

“Pola permainannya gak jauh beda kayak tim senior. Mantap,” tulis akun @emiriz***

“Pondasinya udah bagus, udah keliatan enak maennya, gak long ball terus,” tulis akun @twent***

