Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ambisi Besar Timnas Belanda Habisi Prancis di Euro 2024, Saksikan Keseruannya di iNews!

Karina Astawidara , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |23:30 WIB
Ambisi Besar Timnas Belanda Habisi Prancis di Euro 2024, Saksikan Keseruannya di iNews!
Laga Timnas Belanda vs Prancis di Euro 2024. (Foto: iNews)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Belanda vs Prancis di Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Aksi De Oranje -julukan Timnas Belanda- dalam menuntaskan ambisi besarnya untuk menghabisi Les Bleus -julukan Timnas Prancis- dapat disaksikan secara live di iNews.

Ya, Timnas Belanda akan bersua dengan Timnas Prancis pada matchday 2 Euro 2024. Laga itu akan digelar di Red Bull Arena, Leipzig, Jerman, pada Sabty 22 Juni 2024 pukul 02.00 WIB.

Timnas Belanda

Kedua tim raksasa Eropa itu diketahui memiliki sejarah panjang dan penuh rivalitas di pentas sepakbola internasional. Keduanya kerap bertemu, termasuk dalam pertemuan mereka di Euro sebelumnya.

Timnas Belanda dan Timnas Prancis telah beberapa kali bertemu di ajang Euro. Salah satu pertemuan terjadi pada Euro 2000.

Kala itu, kedua tim bertemu di fase grup. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan Belanda dengan skor 3-2 dalam sebuah laga yang dramatis dan penuh aksi.

Pada Euro 2008, Prancis berhasil membalas kekalahan tersebut dengan kemenangan 4-1. Hasil ini menunjukkan betapa sengitnya rivalitas antara kedua tim ini.

Kedua tim memiliki sejarah yang kuat di turnamen Eropa. Belanda, dengan gaya permainan menyerang dan filosofi "Total Football", telah meraih satu gelar Euro pada 1988.

Sementara itu, Prancis, dengan kombinasi teknik individu dan kekuatan fisik, telah memenangkan dua gelar Euro. Prestasi itu diukir pada 1984 dan 2000.

Pada UEFA Euro 2024, baik Belanda maupun Prancis, keduanya datang dengan ambisi besar. Timnas Belanda, yang kini diasuh oleh Ronald Koeman, mengandalkan kekuatan pemain muda berbakat, seperti Matthijs de Ligt.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661219/jordi-cruyff-sepakat-gabung-ajax-amsterdam-bagaimana-nasib-timnas-dan-pssi-bje.webp
Jordi Cruyff Sepakat Gabung Ajax Amsterdam, Bagaimana Nasib Timnas dan PSSI?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/22/ruben_amorim.jpg
Waduh! 15 Pemain Terancam Absen saat MU vs Wolverhampton, Ruben Amorim Pusing
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement