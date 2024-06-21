Ambisi Besar Timnas Belanda Habisi Prancis di Euro 2024, Saksikan Keseruannya di iNews!

JADWAL siaran langsung Timnas Belanda vs Prancis di Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Aksi De Oranje -julukan Timnas Belanda- dalam menuntaskan ambisi besarnya untuk menghabisi Les Bleus -julukan Timnas Prancis- dapat disaksikan secara live di iNews.

Ya, Timnas Belanda akan bersua dengan Timnas Prancis pada matchday 2 Euro 2024. Laga itu akan digelar di Red Bull Arena, Leipzig, Jerman, pada Sabty 22 Juni 2024 pukul 02.00 WIB.

Kedua tim raksasa Eropa itu diketahui memiliki sejarah panjang dan penuh rivalitas di pentas sepakbola internasional. Keduanya kerap bertemu, termasuk dalam pertemuan mereka di Euro sebelumnya.

Timnas Belanda dan Timnas Prancis telah beberapa kali bertemu di ajang Euro. Salah satu pertemuan terjadi pada Euro 2000.

Kala itu, kedua tim bertemu di fase grup. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan Belanda dengan skor 3-2 dalam sebuah laga yang dramatis dan penuh aksi.

Pada Euro 2008, Prancis berhasil membalas kekalahan tersebut dengan kemenangan 4-1. Hasil ini menunjukkan betapa sengitnya rivalitas antara kedua tim ini.

Kedua tim memiliki sejarah yang kuat di turnamen Eropa. Belanda, dengan gaya permainan menyerang dan filosofi "Total Football", telah meraih satu gelar Euro pada 1988.

Sementara itu, Prancis, dengan kombinasi teknik individu dan kekuatan fisik, telah memenangkan dua gelar Euro. Prestasi itu diukir pada 1984 dan 2000.

Pada UEFA Euro 2024, baik Belanda maupun Prancis, keduanya datang dengan ambisi besar. Timnas Belanda, yang kini diasuh oleh Ronald Koeman, mengandalkan kekuatan pemain muda berbakat, seperti Matthijs de Ligt.