Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Susunan Pemain Timnas Polandia vs Austria di Euro 2024: Robert Lewandowski Cadangan!

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |23:04 WIB
Susunan Pemain Timnas Polandia vs Austria di Euro 2024: Robert Lewandowski Cadangan!
Robert Lewandowski kala membela Timnas Polandia. (Foto: Reuters)
A
A
A

SUSUNAN pemain Timnas Polandia vs Austria di Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Striker andalan Timnas Polandia, Robert Lewandowski, jadi cadangan dalam laga ini.

Ya, Timnas Polandia berhadapan dengan Austria di Olympiastadion Berlin, Jerman, Jumat (21/6/2024) pukul 23.00 WIB. Ini menjadi laga penting bagi Polandia dan Austria guna mencetak poin perdananya sekaligus menjaga asa ke 16 besar.

Timnas Polandia

Polandia diketahui memakai formasi pakemnya, yakni 3-5-2. Wojciech Szczesny masih dipercaya untuk menjaga gawang Biaio-czerwoni -julukan Timnas Polandia. Kiper Juventus itu akan dibantu oleh tiga bek, yakni Jan Bednarek, Pawel Dawidowicz, Jakub Kiwior.

Tim besutan Michal Probierz ini cukup kuat di lini tengah dengan dihuni lima pemain yang akan mengkreasi serangan serta menjaga kedalaman. Lima pemain itu adalah Przemyslaw Frankowski, Piotr Zielinski, Bartosz Slisz, Jakub Piotrowski, Nicola Zalewski.

Di lini serang, Polandia tetap mempercayai Adam Buksa. Selain itu, pada kesempatan ini, Krzysztof Piatek juga diturunkan sebagai starter. Dua striker ini diharapkan bisa menjebol gawang Austria.

Sementara Austria, mereka juga melakukan sedikit perombakan untuk sebelas pertama mereka di laga kali ini. Patrick Pentz masih dipercaya untuk menjaga gawang Das Team -julukan Timnas Austria.

Kemudian, ada pergantian untuk dua bek sentral Austria. Ralf Rangnick mengistirahatkan Kevin Danso dan Maximilian Wober. Adapun empat pemain belakang dihuni oleh Stefan Posch, Gernot Trauner, Philipp Lienhart, dan Phillipp Mwene.

Dua gelandang jangkar diisi Nicolas Seiwald, dan Florian Grillitsch. Kemudian tiga gelandang yang akan mengkreasi serangan sekaligus membantu lini serang dihuni oleh Konrad Laimer, Christoph Baumgartner, dan Marcel Sabitzer.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/50/1661731/5-duel-tinju-paling-spektakuler-di-tahun-2025-conor-benn-vs-chris-eubank-torehkan-sejarah-tzc.webp
5 Duel Tinju Paling Spektakuler di Tahun 2025: Conor Benn vs Chris Eubank Torehkan Sejarah!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/luka_modric.jpg
Luka Modric Ungkap Cinta AC Milan sejak Kecil, Sosok Zvonimir Boban Jadi Kunci
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement