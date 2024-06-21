Susunan Pemain Timnas Polandia vs Austria di Euro 2024: Robert Lewandowski Cadangan!

SUSUNAN pemain Timnas Polandia vs Austria di Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Striker andalan Timnas Polandia, Robert Lewandowski, jadi cadangan dalam laga ini.

Ya, Timnas Polandia berhadapan dengan Austria di Olympiastadion Berlin, Jerman, Jumat (21/6/2024) pukul 23.00 WIB. Ini menjadi laga penting bagi Polandia dan Austria guna mencetak poin perdananya sekaligus menjaga asa ke 16 besar.

Polandia diketahui memakai formasi pakemnya, yakni 3-5-2. Wojciech Szczesny masih dipercaya untuk menjaga gawang Biaio-czerwoni -julukan Timnas Polandia. Kiper Juventus itu akan dibantu oleh tiga bek, yakni Jan Bednarek, Pawel Dawidowicz, Jakub Kiwior.

Tim besutan Michal Probierz ini cukup kuat di lini tengah dengan dihuni lima pemain yang akan mengkreasi serangan serta menjaga kedalaman. Lima pemain itu adalah Przemyslaw Frankowski, Piotr Zielinski, Bartosz Slisz, Jakub Piotrowski, Nicola Zalewski.

Di lini serang, Polandia tetap mempercayai Adam Buksa. Selain itu, pada kesempatan ini, Krzysztof Piatek juga diturunkan sebagai starter. Dua striker ini diharapkan bisa menjebol gawang Austria.

Sementara Austria, mereka juga melakukan sedikit perombakan untuk sebelas pertama mereka di laga kali ini. Patrick Pentz masih dipercaya untuk menjaga gawang Das Team -julukan Timnas Austria.

Kemudian, ada pergantian untuk dua bek sentral Austria. Ralf Rangnick mengistirahatkan Kevin Danso dan Maximilian Wober. Adapun empat pemain belakang dihuni oleh Stefan Posch, Gernot Trauner, Philipp Lienhart, dan Phillipp Mwene.

Dua gelandang jangkar diisi Nicolas Seiwald, dan Florian Grillitsch. Kemudian tiga gelandang yang akan mengkreasi serangan sekaligus membantu lini serang dihuni oleh Konrad Laimer, Christoph Baumgartner, dan Marcel Sabitzer.