Hasil Slovakia vs Ukraina di Euro 2024: Gol Roman Yaremchuk Bawa Tim Biru-Kuning Comeback 2-1

TIMNAS Ukraina melakukan comeback dramatis atas Slovakia. Kedua tim saling berhadapan di laga kedua Grup E Euro 2024, Jumat (21/6/2024.

Tim Biru-Kuning yang sempat tertinggal berhasil membalikkan keadaan di babak kedua. Mykola Shaparenko dan Roman Yaremchuk masing-masing mencetak satu gol untuk kemenangan Ukraina di laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Pertandingan berjalan dalam tempo cepat sejak menit-menit awal. Namun peluang pertama baru didapat Slovakia pada menit 10 lewat aksi individu Lukas Haraslin, tetapi sepakannya bisa ditepis Anatoliy Trubin.

Semenit berselang gantian Ivan Schranz yang memperoleh peluang emas untuk The Falcon -julukan Timnas Slovakia, namun sontekannya yang menyambar umpan silang David Hancko malah membentur tiang gawang. Tak lama berselang, Ukraina mengancam untuk pertama kalinya lewat sepakan jarak jauh Volodymyr Brazhko yang mengarah tepat ke pelukan Martin Dubravka.

Terus menekan, akhirnya Slovakia sukses mencetak gol pembuka pada menit 17 lewat Ivan Schranz. Sebuah umpan manis yang dilepaskan oleh Lukas Haraslin disambutnya dengan tandukan yang tak mampu dihalau Trublin.

Di sisi lain, Tim Biru-Kuning -julukan Timnas Ukraina- masih kesulitan untuk mengembangkan permainan. Baru pada menit 34, mereka mendapat peluang emas lewat tendangan mendatar Oleksandr Tymchyk yang mengarah ke tiang gawang.

Dua menit kemudian, giliran Mykhailo Mudryk yang memiliki peluang emas di mana dia berhadapan satu lawan satu dengan Martin Dubravka, tetapi tendangannya mampu diadang oleh kiper Newcastle United itu. Aksi jual beli serangan berlanjut di menit-menit akhir babak pertama tetapi hingga turun minum tidak ada gol lagi yang tercipta.