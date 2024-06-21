Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Grup A Piala AFF U-16 2024 Kelar Laga Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16: Garuda Asia Langsung Melesat ke Puncak!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |22:04 WIB
Klasemen Sementara Grup A Piala AFF U-16 2024 Kelar Laga Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16: Garuda Asia Langsung Melesat ke Puncak!
Para pemain Timnas Indonesia U-16. (Foto: PSSI)
A
A
A

KLASEMEN sementara Grup A Piala AFF U-16 2024 kelar laga Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16 akan diulas dalam artikel ini. Kini, Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-16- langsung melesat ke puncak klasemen sementara Grup A.

Ya, perjalanan Timnas Indonesia U-16 di Piala AFF U-16 2024 sudah dimulai. Melawan Singapura U-16 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, pada Jumat (21/6/2024) malam WIB, Timnas Indonesia U-16 sukses meraih kemenangan dengan skor 3-0.

Timnas Indonesia U-16

Baca Juga:
baca_juga

Mierza Firjatulah sukses membuka keunggulan lebih dahulu untuk Timnas Indonesia U-16. Kemudian, Evandra Florasta sukses menggandakan keunggulan Garuda Asia usai sukses melesatkan tendangan penalti. Terakhir, Alberto Hengga yang mencatatkan namanya di papan skor.

Dengan hasil ini, Timnas Indonesia U-16 berhasil merebut 3 poin di Piala AFF U-16 2024. Skuad Garuda Asia pun langsung melesat ke puncak klasemen sementara Grup A.

Pasukan Nova Arianto menggeser Laos yang sebelumnya menempati puncak klasemen sementara Grup A. Sejatinya, Timnas Indonesia U-16 dan Laos mengemas poin dan selisih gol yang sama. Keduanya sama-sama memiliki 3 poin dan selisih gol +3.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
