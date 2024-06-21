Tatap Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Bermarkas di Surabaya pada September

TIMNAS Indonesia akan bermarkas di Surabaya pada September mendatang jelang menghadapi putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketum PSSI, Erick Thohir.

Sebanyak 18 negara, termasuk Timnas Indonesia akan berlaga di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Adapun pertandingan putaran ketiga rencananya akan bergulir pada 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025.

Mengenai format, masing-masing tim nantinya akan bermain melawan satu sama lain dengan sistem kandang dan tandang. Itu berarti Timnas Indonesia akan bermain di kandang lima kali dan tandang lima kali, total 10 ada 10 laga.

Erick mengatakan, Timnas Indonesia tidak akan bermarkas di SUGBK pada bulan September, melainkan akan bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Hal itu karena SUGBK digunakan agenda kedatangan Paus Fransiskus. Namun dia menjelaskan kalau untuk di bulan Oktober, Skuad Garuda akan kembali ke SUGBK.

“Memang nanti untuk sepakbola kita akan bermain di Surabaya, karena September ini kan ada tamu negara dan tokoh dunia kita harus mengapresiasi kedatangannya,” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Jumat (21/6/2024).

“Dan saya rasa kalau Paus datang sesuatu yang perlu harus kita hormati karena itu bagian dari Bhinneka Tunggal Ika kan. Nanti bulan Oktober dan November ke GBK,” sambungnya kemudian.