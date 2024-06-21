Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tatap Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Bermarkas di Surabaya pada September

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |18:01 WIB
Tatap Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia Bermarkas di Surabaya pada September
Timnas Indonesia akan bermarkas di Surabaya pada September mendatang (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia akan bermarkas di Surabaya pada September mendatang jelang menghadapi putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketum PSSI, Erick Thohir.

Sebanyak 18 negara, termasuk Timnas Indonesia akan berlaga di putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Adapun pertandingan putaran ketiga rencananya akan bergulir pada 5 September 2024 sampai 10 Juni 2025.

Mengenai format, masing-masing tim nantinya akan bermain melawan satu sama lain dengan sistem kandang dan tandang. Itu berarti Timnas Indonesia akan bermain di kandang lima kali dan tandang lima kali, total 10 ada 10 laga.

Erick mengatakan, Timnas Indonesia tidak akan bermarkas di SUGBK pada bulan September, melainkan akan bermarkas di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). Hal itu karena SUGBK digunakan agenda kedatangan Paus Fransiskus. Namun dia menjelaskan kalau untuk di bulan Oktober, Skuad Garuda akan kembali ke SUGBK.

“Memang nanti untuk sepakbola kita akan bermain di Surabaya, karena September ini kan ada tamu negara dan tokoh dunia kita harus mengapresiasi kedatangannya,” kata Erick kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Jakarta, Jumat (21/6/2024).

“Dan saya rasa kalau Paus datang sesuatu yang perlu harus kita hormati karena itu bagian dari Bhinneka Tunggal Ika kan. Nanti bulan Oktober dan November ke GBK,” sambungnya kemudian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192908/patrick_kluivert_dukung_jordi_cruyff_menjadi_direktur_teknik_ajax_amsterdam_pssi-IpT9_large.jpg
Mantan Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert Dukung Jordi Cruyff Jadi Direktur Teknik Ajax Amsterdam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192846/anak_john_herdman_pernnah_mengalahkan_timnas_indonesia_asuhan_shin_tae_yong_di_jakarta_fifacom-Uplu_large.jpg
Kisah Anak Kandung John Herdman Ternyata Pernah Kalahkan Timnas Indonesia Asuhan Shin Tae-yong di SUGBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192760/berikut_tiga_pemain_yang_berpotensi_dicoret_john_herdman_dari_timnas_indonesia-CFNP_large.jpg
3 Pemain yang Berpotensi Dicoret John Herdman dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Mulai Tersisih di Klub
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/51/3192733/john_herdman_bisa_memanggil_sejumlah_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia-KYJF_large.jpg
John Herdman Panggil 12 Pemain Naturalisasi Tambahan ke Timnas Indonesia demi Lolos Perempatfinal Piala Asia 2027?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/51/1661549/rebut-emas-sea-games-2025-patricia-geraldine-bidik-asian-games-2026-znj.webp
Raih Emas Wushu SEA Games 2025, Patricia Geraldine Bidik Asian Games 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/17/gianluigi_donnarumma.jpg
Donnarumma Rela Tunda Pernikahan Demi Piala Dunia
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement