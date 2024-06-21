Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Bahagia, Penyerang Jangkung asal Belanda Kirim Kode Siap Gabung Timnas Indonesia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |16:35 WIB
Shin Tae-yong Bahagia, Penyerang Jangkung asal Belanda Kirim Kode Siap Gabung Timnas Indonesia!
Shin Tae-yong bakal dapat penyerang atas nama Mauro Ziljstra. (Foto: AFC)
PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dijamin dalam kondisi bahagia saat ini. Sebab, ada penyerang jangkung asal Belanda yang mengirim kode siap gabung Timnas Indonesia.

Lantas, siapa penyerang yang dimaksud? Sosok yang dimaksud adalah penyerang anyar FC Volendam U-21, Mauro Ziljstra.

Akun Instagram @footballtalentnesia mengunggah informasi Mauro Ziljstra baru saja hengkang dari NEC Nijmegem U-21 ke FC Volendam U-21. “Penyerang 19 tahun Mauro Ziljstra baru saja bergabung dengan FC Volendam,” tulis akun @footballtalentnesia.

“Pemain muda ini musim lalu bergabung dengan akaemi NEC Nijmegen dari AFC Amsterdam. Musim lalu, ia mencetak 10 gol dari 21 penampilan bersama NEC Nijmegen U-21,” lanjut akun yang biasa membahas pemain Keturunan ini.

Postingan akun @footballtalentnesia pun ditanggapi Mauro Ziljstra dengan menaruh emoji hati dan bendera Indonesia. Hal itu seakan menandakan penyerang bertinggi badan 187 sentimeter ini seakan tertarik membela Timnas Indonesia.

Mauro Ziljstra yang kini berusia 19 tahun merupakan penyerang yang memiliki prospek besar. Di musim 2023-2024, ia mencetak 10 gol dari 21 pertandingan bersama NEC Nijmegen U-21.

