Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Singapura di Piala AFF U-16 2024 Malam Ini, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Singapura di Piala AFF U-16 2024 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia U-16 akan menjalani laga perdana Grup A Piala AFF U-16 2024 kontra Singapura U-16 di Stadion Manahan Solo, Jumat (21/6/2024) pukul 19.30 WIB.

Kemenangan dibidik Timnas Indonesia U-16 sejak laga pertama. Sebab, hanya juara grup yang lolos otomatis ke semifinal Piala AFF U-16 2024.

(Timnas Indonesia U-16 siap tempur di Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)

Sekadar diketahui, peserta babak semifinal Piala AFF U-16 2024 merupakan juara di masing-masing Grup (A, B dan C) serta satu runner-up terbaik. Karena itu, skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-16 mesti tancap gas Sejak awal.

"Kami sudah melakukan analisa terhadap kekuatan semua lawan di Grup A ini. Semua pemain dalam kondisi fit dan siap tempur untuk turnamen ini," kata Nova Arianto mengutip dari laman resmi PSSI.

Kesiapan yang sama disampaikan pelatih Timnas Singapura U-16, Angel Tornado Flores. Ia mengatakan Timnas Singapura U-16 sudah siap melakoni laga-laga Grup A Piala AFF U-16 2024.

“Terimakasih untuk PSSI dan AFF yang sudah menyelenggarakn turnamen ini. Ini kesempatan yang baik untuk mengembangkan sepak bola ASEAN. Kami sudah siap bermain, persiapan dua minggu sudah dilakukan dan berharap mendapat hasil terbaik,” kata Angel Tornado Flores mengutip dari laman resmi PSSI.