Hasil Timnas Laos U-16 vs Filipina U-16 di Piala AFF U-16 2024: Thim Xad Menang Telak 3-0

TIMNAS Laos U-16 berhasil meraih kemenangan atas Filipina U-16 di pertandingan pertama Grup A Piala AFF U-16 2024. Bermain di Stadion Manahan, Jumat (21/6/2024) sore WIB, Laos U-16 menang telak dengan skor akhir 3-0.

Daophahad Kamkasomphou membawa Laos U-16 unggul di babak pertama. Sementara dua gol lain tercipta di babak kedua berkat aksi gol bunuh diri bek Filipina, yakni Sambalod Fabela (51'), dan satu gol dari Vongdeuan Soulibanh (90+8').

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Babak pertama baru berjalan dua menit, tetapi Laos U-16 langsung bermain menekan. Sementara pada menit kelima tendangan jarak jauh dari Steen masih belum bisa membawa Filipina U-16 memimpin, setelah bola melebar ke sisi kanan gawang.

Sedangkan pada menit ketujuh Vansavath gagal membuka keunggulan Laos U-16, setelah bola dari tendangannya membentur mistar gawang. Semenetara pada menit ke-12, tendangan bebas Kadam Koneyer masih bisa di blok kiper Filipina dan membuat Laos U-16 kembali gagal memimpin.

Pada menit ke-29, Balbalin Omitade mendapatkan peluang untuk membawa Filipina U-19 memimpin tetapi sentuhannya yang tak terlalu bertenaga masih bisa diamankan kiper Laos U-16. Sementara pada menit ke-38, salah pemain Filipina U-16 membuat kesalahan fatal.

Kadam Koneyer yang berhasil menguasai bola pun langsung membangun serangan dan mengirimkan umpan dan berhasil diselesaikan dengan baik oleh Daophahad pada menit ke-39. Sementara serangan yang terus dicoba para pemain Filipina U-16 masih belum berbuah hasil, sehingga Laos U-16 mampu menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0.