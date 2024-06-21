Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16 di Piala AFF U-16 2024 Malam Ini: Menanti Tuah Nova Arianto!

Berikut jadwal siaran langsung Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Singapura U-16. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Singapura U-16 di matchday pertama Grup A Piala AFF U-16 2024 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, laga ini digelar di Stadion Manahan Solo pada Jumat, (21/6/2024) pukul 19.30 WIB.

Timnas Indonesia U-16 datang ke ajang dua tahunan ini dengan beban tinggi. Dibilang begitu karena Timnas Indonesia U-16 berstatus juara bertahan.

(Timnas Indonesia U-16 siap tempur di Piala AFF U-16 2024. (Foto: PSSI)

Skuad Garuda Asia -julukan Timnas Indonesia U-16- keluar sebagai juara Piala AFF U-16 2022 setelah menang 1-0 atas Vietnam di partai puncak. Tekanan Timnas Indonesia U-16 menjadi juara Piala AFF U-16 2024 semakin tinggi karena mereka akan main di kandang sendiri.

Sekarang beban berat berada di pundak pelatih anyar Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto. Mantan pemain Persib Bandung ini ditunjuk sebagai pelatih Timnas Indonesia U-16 menggantikan Bima Sakti.

Kecapakan Nova Arianto dalam mengolah tim sangat dinantikan pencinta sepakbola Tanah Air. Masyarakat sepakbola Indonesia ingin melihat bagaimana Nova Arianto mempraktikkan apa yang dipelajarinya sebagai asisten Shin Tae-yong ke dalam permainan Timnas Indonesia U-16.

Sekadar diketahui, Nova Arianto menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong sejak juru taktik asal Korea Selatan itu tiba di Indonesia pada Desember 2019. Status asisten pelatih Shin Tae-yong pun masih diemban Nova Arianto hingga kini.