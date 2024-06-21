Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Menpora Dito Minta Dirjen HAKI Jelaskan Polemik Logo Garuda di Jersey Timnas Indonesia Keluaran Mills

Romensy August , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |13:05 WIB
Menpora Dito Minta Dirjen HAKI Jelaskan Polemik Logo Garuda di Jersey Timnas Indonesia Keluaran Mills
Logo Garuda di jersey Timnas Indonesia produksi Mills didaftarkan HAKI atas nama PSSI (Foto: Twitter/@fajarrusalem)
A
A
A

SOLO – Menpora RI, Dito Ariotedjo, meminta Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI) Kementerian Hukum dan HAM RI (Kemenkumham RI) menjelaskan polemik logo garuda di jersey Timnas Indonesia versi Mills ke publik. Sebab, ada multitafsir di sana.

Publik tengah menaruh perhatian terhadap pemberitaan logo garuda di jersey Timnas Indonesia yang terdaftar di Kemenkumham RI. HAKI logo tersebut saat ini terdaftar dan dimiliki oleh perorangan serta PSSI!

Jersey Timnas Indonesia produksi Mills

Jika mengacu pada UU nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan pasal 21 ayat (2) huruf b UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebut adanya pelarangan lambang negara tidak boleh di-HAKI.

Menanggapi hal tersebut, Dito mengungkapkan pihaknya akan mendorong pihak-pihak terlibat untuk memberikan keterangan terbuka. Mengingat, kasus ini telah menjadi perhatian publik.

"Itu masalah komersialisasi yang saya rasa kami tidak memiliki kewenangan. Tetapi, karena menjadi perhatian publik, itu nanti kami akan meminta dari PSSI beserta lembaga yang menangani itu akan menjelaskan ke publik," beber Dito saat ditemui di Solo, Jumat (21/6/2024).

Head Apparel Designer Mills, Fajarrusalem Ramadhan, menyebut pihaknya yang merancang dan membuat desain logo Garuda tersebut. Ia mengaku melakukan penlitian dan pengembangan dengan waktu yang tidak sebentar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192661/giovanni_van_bronckhorst_berpotensi_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-Opl5_large.jpg
Mengejutkan! Giovanni van Bronckhorst Berpotensi Latih Timnas Indonesia di Tengah Isu John Herdman Tangani Skuad Garuda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192659/timnas_indonesia-HjVx_large.jpg
Prediksi Line Up Mengerikan Timnas Indonesia di Bawah Asuhan John Herdman, Mirip Shin Tae-yong?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192599/elkan_baggott_berpotensi_comeback_di_timnas_indonesia_era_john_herdman_elkanbaggott-EqnX_large.jpg
John Herdman Berani Panggil Elkan Baggott ke Timnas Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/51/3192594/john_herdman_bisa_panggil_3_pemain_naturalisasi_tambahan_ke_timnas_indonesia_fifacom-JX8G_large.jpg
John Herdman Panggil 3 Pemain Naturalisasi Grade A Tambahan demi Loloskan Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2030?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661243/cristiano-ronaldo-targetkan-1000-gol-sebelum-pensiun-apa-bisa-xdx.webp
Cristiano Ronaldo Targetkan 1.000 Gol sebelum Pensiun, Apa Bisa?
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/30/persita_tangerang_mencuri_kemenangan_1_0_atas_tuan.jpg
Hasil Arema FC vs Persita Tangerang: Singo Edan Dibikin Malu di Kanjuruhan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement