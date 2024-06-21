Shin Tae-yong Bikin Mauresmo Hinoke Jadi Lamine Yamal-nya Timnas Indonesia?

SHIN Tae-yong bikin Mauresmo Hinoke menjadi Lamine Yamal-nya Timnas Indonesia? Nama Mauresmo Hinoke menjadi sorotan karena tampil oke bersama Timnas Indonesia U-20 di ajang Toulon Cup 2024 yang dilangsungkan di Prancis.

Pemain FC Dordrecht U-21 itu Menarik perhatian karena skill individunya yang begitu menonjol ketimbang personel Timnas Indonesia U-20 lain. Bahkan ketika Timnas Indonesia U-20 menghadapi Jepang U-19, tiap kali Mauresmo Hinoke membawa bola, 2-3 pemain lawan berhasil dilewati.

(Mauresmo Hinoke, pemain andalan Timnas Indonesia U-20)

Meski hanya mencetak satu gol dari lima pertandingan Toulon Cup 2024, Mauresmo Hinoke disarankan banyak pencinta sepakbola Tanah Air agar segera memperkuat Timnas Indonesia senior. Untuk memperkuat Timnas Indonesia senior, winger 19 tahun itu harus lebih dulu menjalani proses naturalisasi.

Event terdekat Timnas Indonesia senior adalah tampil di babak ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Mumpung baru digelar September 2024, masih ada waktu bagi PSSI untuk menaturalisasi winger lincah tersebut.

Bukan tak mungkin di bawah penanganan Shin Tae-yong, Mauresmo Hinoke muncul sebagai Lamine Yamal-nya Timnas Indonesia. Sosok Lamine Yamal menjadi perhatian pencinta sepakbola dunia.

Baru berusia 16 tahun, ia sudah menjadi pemain andalan Barcelona musim ini. Dari 51 pertandingan di semua kompetisi, Lamine Yamal mengemas tujuh gol dan 11 assist.