HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Skor Belanda vs Prancis di Euro 2024: Kylian Mbappe Hancurkan Timnas Pusat?

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |11:20 WIB
Prediksi Skor Belanda vs Prancis di Euro 2024: Kylian Mbappe Hancurkan Timnas Pusat?
Kylian Mbappe siap beri kejutan di laga Belanda vs Prancis. (Foto: REUTERS)




PREDIKSI skor Belanda vs Prancis di Euro 2024 akan diulas Okezone. Sesuai jadwal, Belanda dan Prancis akan bersua di matchday kedua Grup D Euro 2024 yang dilangsungkan di Red Bull Arena, Leipzig, Jerman pada Sabtu 22 Juni 2024 pukul 22.00 WIB.

Kedua tim praktis sama-sama membidik kemenangan di laga ini. Sebab, kemenangan bakal meloloskan mereka ke 16 besar Euro 2024.

Timnas Belanda susah payah menang atas Polandia. (Foto: REUTERS)

(Timnas Belanda susah payah menang atas Polandia. (Foto: REUTERS)

Prancis memulai Euro 2024 dengan tidak mudah. Bersua Austria, Les Bleus -julukan Timnas Prancis- hanya menang 1-0. Satu-satunya gol itu pun hanya tercipta lewat gol bunuh diri.

Begitu juga dengan Belanda yang harus susah payah menang 2-1 atas Polandia. Bahkan dalam laga tersebut, Belanda yang disebut netizen Indonesia sebagai Timnas Pusat karena memberikan banyak pemain Keturunan ke Indonesia, sempat tertinggal 0-1 dari Polandia.

Dalam laga dini hari nanti, Okezone memprediksi Belanda bakal kesulitan menahan agresivitas Prancis. Permainan terbuka yang dilancarkan pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman, bakal dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh Les Blues.

Celah yang ada di lini pertahanan Belanda disinyalir bakal dimanfaatkan lini depan Timnas Prancis yang diisi Kylian Mbappe, Ousmane Dembele dan Marcus Thuram. Untuk nama yang disebut pertama diprediksi akan tampil sebagai starter.

