HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Euro 2024 Hari Ini, Jumat 21 Juni 2024: Ada Belanda vs Prancis!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |05:17 WIB
Jadwal Siaran Langsung Euro 2024 Hari Ini, Jumat 21 Juni 2024: Ada Belanda vs Prancis!
Tiga pertandingan Euro 2024 dijadwalkan berlangsung pada Jumat 21 Juni mulai pukul 20.00 WIB (Foto: UEFA)
A
A
A

BERIKUT jadwal siaran langsung Euro 2024 hari ini, Jumat (21/6/2024) malam WIB. Ada tiga pertandingan yang akan tersaji dan ditayangkan langsung RCTI, termasuk Timnas Belanda vs Timnas Prancis!

Rangkaian pertandingan Euro 2024 hari ini akan dibuka dengan pertemuan antara Timnas Slovakia vs Timnas Ukraina. Laga itu dijadwalkan berlangsung pukul 20.00 WIB di Stadion Arena Dusseldorf, Dusseldorf, Jerman.

Logo Euro 2024

Slovakia sukses meraih tiga poin di laga perdana Grup E dengan menaklukkan Timnas Belgia 1-0. Mereka kini di ambang kelolosan andai bisa mengalahkan Ukraina pada laga kedua.

Di sisi lain, Synio-Zhovti butuh angka penuh untuk membuka peluang melaju ke babak 16 besar. Sebab, di laga pertama, Ukraina dibantai Timnas Rumania dengan skor telak 0-3.

Bergeser ke laga kedua, ada pertemuan antara Timnas Polandia vs Timnas Austria. Duel itu dijadwalkan berlangsung pada pukul 23.00 WIB di Stadion Olympia, Berlin, Jerman.

Kedua kesebelasan kompak menelan kekalahan di laga pertama Grup D. Hanya tiga poin dari laga ini yang dapat membantu Polandia dan Austria merintis jalan lolos ke babak 16 besar.

Halaman:
1 2
      
