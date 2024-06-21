Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Negara yang Lolos 16 Besar Euro 2024, Nomor 1 Spanyol!

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |04:34 WIB
2 Negara yang Lolos 16 Besar Euro 2024, Nomor 1 Spanyol!
Berikut 2 negara lolos 16 besar Euro 2024. (Foto: Reuters)
2 negara yang lolos 16 besar Euro 2024 menarik diulas. Salah satunya baru saja menyegel tiket 16 besar usai bertarung sengit dengan sang juara bertahan, yakni Timnas Spanyol.

Ajang Euro 2024 sudah memasuki matchday kedua fase grup. Hasil manis pun berhasil diraih sejumlah tim sehingga bahkan bisa memastikan diri lolos ke babak 16 besar.

Siapa saja tim itu? Berikut 2 negara yang lolos 16 besar Euro 2024.

2. Jerman

Timnas Jerman

Salah satu negara yang lolos 16 besar Euro 2024 adalah Jerman. Tuan rumah Euro 2024 ini jadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke fase gugur.

Kepastian itu didapat Jerman usai menang 2-0 atas Timnas Hungaria. Pertemuan kedua tim terjadi dalam fase Grup A di di Stadion Arena Stuttgart, Stuttgart, Rabu 19 Juni 2024 malam WIB.

Kemenangan itu membuat Jerman saat ini berada di puncak klasemen dengan enam poin. Der Panzer -julukan Timnas Jerman- berpeluang besar lolos ke 16 besar sebagai juara Grup A. Hal itu bisa dipastikan lewat laga terakhir Grup A yang akan mempertemukan Jerman dengan Swiss pada Senin 24 Juni 2024 pukul 02.00 WIB.

