Link Live Streaming Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16 di Piala AFF U-16 2024: Menanti Magis Nova Arianto, Klik di Sini!

Timnas Indonesia U-16 akan menghadapi Timnas Singapura U-16 di Piala AFF U-16 2024 (Foto: PSSI)

SOLO – Link live streaming Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Singapura U-16 di Piala AFF U-16 2024 bisa ditemukan di akhir artikel ini. Duel itu akan dimainkan di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat (21/6/2024) pukul 19.30 WIB.

Ajang Piala AFF U-16 2024 digelar di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 21 Juni hingga 4 Juli. Selain sebagai tuan rumah, Indonesia juga tampil di edisi kali ini sebagai juara bertahan.

Garuda Asia menjadi juara pada Piala AFF U-16 2022 yang juga digelar di Indonesia. Ketika itu, anak asuh Bima Sakti Tukiman mengalahkan Timnas Vietnam U-16 dengan skor 1-0 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, 12 Agustus 2022.

Kini, Timnas Indonesia U-16 diasuh oleh Nova Arianto. Pengalaman sebagai asisten Shin Tae-yong sejak 2020 tentu akan berguna untuk memimpin tim berisikan calon bintang.

Tentu saja, sentuhan Nova dinanti oleh penggemar sepakbola. Pria asal Kota Semarang, Jawa Tengah, itu diharapkan bisa mengulangi prestasi manis yang ditorehkan Bima Sakti dua tahun lalu.

Jelang laga itu, Nova berharap anak asuhnya tidak gugup tampil di hadapan ribuan suporter. Ia memastikan seluruh pemain siap tempur untuk laga melawan Singapura.