Jadwal Piala AFF U-16 2024 Hari Ini, Jumat 21 Juni 2024: Ada Timnas Indonesia U-16 vs Singapura U-16!

Timnas Indonesia U-16 siap tampil di ajang Piala AFF U-16 2024 (Foto: PSSI)

BERIKUT jadwal Piala AFF U-16 2024 hari ini, Jumat (21/6/2024). Ada dua pertandingan di Grup A Piala AFF U-16 2024 yang dimainkan, termasuk Timnas Indonesia U-16 vs Timnas Singapura U-16.

Ajang Piala AFF U-16 2024 digelar di Kota Solo, Jawa Tengah, pada 21 Juni hingga 4 Juli. Selain sebagai tuan rumah, Indonesia juga tampil di edisi kali ini sebagai juara bertahan.

Garuda Asia menjadi juara pada Piala AFF U-16 2022 yang juga digelar di Indonesia. Ketika itu, anak asuh Bima Sakti Tukiman mengalahkan Timnas Vietnam U-16 dengan skor 1-0 di Stadion Maguwoharjo, Sleman, DI Yogyakarta, 12 Agustus 2022.

Kini, Timnas Indonesia U-16 diasuh oleh Nova Arianto. Pengalaman sebagai asisten Shin Tae-yong sejak 2020 tentu akan berguna untuk memimpin tim berisikan calon bintang.

Akan tetapi, laga pembuka Piala AFF U-16 2024 akan mempertemukan antara Timnas Laos U-16 vs Timnas Filipina U-16. Duel itu dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 WIB di Stadion Manahan, Solo.