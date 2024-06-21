Nova Arianto Beberkan Persiapan Timnas Indonesia U-16 Jelang Mentas di Piala AFF U-16 2024

SOLO – Pelatih Timnas Indonesia U-16, Nova Arianto, beberkan persiapan timnya jelang mentas di Piala AFF U-16 2024. Dengan persiapan yang telah dilakukan sejauh ini, Nova pun berharap timnya bisa meraih hasil maksimal.

Ya, perjuangan Timnas Indonesia U-16 mempertahankan gelar juara Piala AFF akan dimulai pada har ini, Jumat (21/6/2024) pukul 19.30 WIB. Pada laga pembuka di Stadion Manahan, Solo, Timnas Indonesia U-16 akan berhadapan dengan Timnas Singapura U-16 asuhan Angel Toledano Flores.

"Pertandingan pertama pasti tidak akan mudah. Menjadi pengalaman pertama juga buat anak-anak muda juga, bagaimana mereka tampil pertama di stadion, tampil dengan baju Garuda pasti ini hal pertama kalau di timnas nasional," terang Nova saat diwawancarai di Solo, Kamis 20 Juni 2024.

Nova Arianto yang juga menjadi asisten Shin-Tae-yong itu mengatakan komposisi 11 pemain inti Timnas Indonesia U-16 sudah terbentuk. Mereka pun siap melakoni laga perdana. Latihan terkahir di Stadion Universitas Sebelas Maret (UNS) pada Kamis 20 Juni 2024 malam akan memastikan komposisi pemain.

"Komposisi pemain sudah final dan sudah siap untuk pertandingan besok. Harapannya semua pemain bisa meraih hasil maksimal," ujar Nova.

Lebih lanjut, Nova membicarakan soal dua pemain diaspora, Matthew Baker dan Lucas Raphael, Nova. Dia menegaskan mereka memiliki kesempatan yang sama untuk bisa masuk skuad inti.

"Malam ini kita lihat siapa yang bisa tampil. Adaptasi mereka tidak ada masalah," beber Nova.

Nova pun optimis dengan 23 pemain yang dibawanya. Mereka sangat kompetitif karena mereka sering tampil di kompetisi lokal kelompok umur.