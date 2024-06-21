Kenapa Eropa Timur Susah Juara di Euro? Ini Alasannya

KENAPA Eropa Timur susah juara di Euro? Ternyata ini alasannya. Euro 2024 sendiri diketahui tengah menjadi perhelatan yang paling disorot saat ini. Sebanyak 24 tim nasional terbaik di Eropa saling beradu untuk bisa memperebutkan takhta tertinggi sepakbola di Benua Biru.

Namun, di balik meriahnya ajang 4 tahunan tersebut, tersimpan sebuah fakta menarik di mana negara asal Eropa Timur sangat susah untuk menjadi juara. Sepanjang sejarah, hanya ada Uni Soviet yang meraihnya pada edisi pertama pada 1960 dan juga Yunani yang meraihnya pada 2004.

Sisanya, negara-negara Eropa Timur seperti hanya menjadi figuran dalam perhelatan Euro. Pada Euro 2024 ini, ada setidaknya separuh peserta yang berasal dari Eropa Timur. Di antaranya adalah Hungaria, Albania, Kroasia, Slovenia, Serbia, Polandia, Rumania, Ukraina, Turki, Republik Ceko, dan Georgia.

Namun sayangnya, dari daftar negara tersebut, tidak ada satu pun negara yang dijagokan akan menjadi juara. Paling baik hanya Kroasia. Diperkuat oleh beberapa bintang dunia, negara ini diunggulkan untuk melaju cukup jauh di Euro 2024, tapi tetap tidak masuk kandidat juara.

Mengapa negara-negara di Eropa Timur sangat sulit menjadi juara di Euro? Jawabannya sangatlah kompleks.

Alasan yang paling mendasar adalah karena ketidakstabilan politik yang terjadi di negara-negara tersebut yang berdampak pada hal-hal lain. Kondisi itu pun turut mempengaruhi kualitas sepakbola mereka.

Negara-negara di Eropa Timur, sebagian besar adalah pecahan dari Uni Soviet dan Yugoslavia. Di negara-negara ini, masih sering terjadi konflik politik dan konflik militer yang membuat persepakbolaan di negara tersebut tidak berjalan dengan baik.

Karena adanya konflik, baik klub maupun tim nasional seringkali menghentikan kegiatan mereka sehingga membuat kualitas menurun. Belum lagi, beberapa konflik juga membuat negara mendapat sanksi larangan ikut serta di turnamen internasional termasuk Euro 2024, seperti yang kini terjadi terhadap Rusia.