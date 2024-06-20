Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pelatih Top Asal Italia di Euro 2024, Nomor 1 Tak Pernah Latih Tim dari Negeri Pizza!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |12:08 WIB
5 Pelatih Top Asal Italia di Euro 2024, Nomor 1 Tak Pernah Latih Tim dari Negeri Pizza!
Domenico Tedesco menjadi satu dari lima pelatih Italia di Euro 2024 (Foto: Reuters/Kai Pfaffenbach)
BERIKUT lima pelatih top asal Italia di Euro 2024. Negeri Pizza otomatis mendominasi di kursi pelatih pada gelaran kali ini.

Italia dikenal sebagai salah satu negara penghasil pelatih-pelatih top dunia. Sentra pendidikan di Coverciano menjadi penyebabnya.

Logo Piala Eropa 2024 (Foto: UEFA)

Lalu, siapa saja lima pelatih top asal Italia di Euro 2024? Simak ulasan berikut ini.

5 Pelatih Top Asal Italia di Euro 2024

5. Marco Rossi

Marco Rossi

Rossi menjadi salah satu pelatih yang menangani timnya paling lama di Euro 2024. Pria asal Italia itu sudah menukangi Timnas Hungaria selama enam tahun alias sejak 2018.

Sejauh ini, belum ada prestasi yang disumbangkan Rossi untuk The Magyars. Namun, pria berusia 59 tahun itu sukses membawa Hungaria berlaga di Euro 2020 dan 2024 plus catatan 32 kemenangan, 14 seri, dan 19 kalah, dalam 65 laga.

4. Francesco Calzona

Francesco Calzona (Foto: Reuters/Heiko Becker)

Calzona baru ditunjuk menangani Timnas Slovakia pada Juli 2022. Sebelumnya, pria asal Italia itu menjadi asisten pelatih di Napoli pada kurun 2021-2022.

Dalam 19 laga, Calzona membawa Slovakia menang 10 kali, seri lima kali, dan empat kalah. Pria berusia 55 tahun itu juga ditunjuk sebagai caretaker Napoli pada pertengahan musim 2023-2024.

