JAKARTA – Pesta sepak bola terbesar Eropa, UEFA EURO 2024 tetap berlanjut dan semakin memanas! Pertandingan Matchday 2 siap menggetarkan para penggemar dengan laga seru antar tim-tim unggulan. Bagi penonton yang ingin mendukung tim jagoan di mana pun, Vision+ hadir sebagai aplikasi streaming terbaik untuk menyaksikan seluruh pertandingan UEFA EURO 2024. Anda bisa akses seluruh pertandingan di sini:
Rabu, 19 Juni 2024:
Kroasia vs Albania, 19:30 WIB
Jerman vs Hungaria, 22:30 WIB
Kamis, 20 Juni 2024: