Hasil Babak Pertama Timnas Spanyol vs Italia di Euro 2024: Skor Kacamata Bertahan hingga Turun Minum

HASIL babak pertama Timnas Spanyol vs Italia di Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Skor kacamata alias 0-0 masih bertahan hingga akhir babak pertama.

Pertemuan Timnas Spanyol vs Italia tersaji di Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Jerman, pada Jumat (21/6/2024) pukul 02.00 WIB. Sejatinya, Spanyol tampil dominan di sepanjang babak pertama. Tetapi, meski sudah intens menyerang, Spanyol belum bisa mencetak satu pun gol.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Spanyol memulai laga dengan apik. Laga baru berjalan dua menit, peluang emas pun sudah mereka dapatkan lewat kerja sama Nico Williams dan Pedri.

Kala itu, Nico Williams dari sisi kanan gawang berhasil memberi umpan cantik kepada Pedri yang ada di mulut gawang Italia. Pedri langsung menyambar bola lambung itu dengan sundulannya. Sayangnya, bola berhasil ditepis oleh Gianluigi Donnarumma hingga tak berbuah gol.

Usaha Spanyol tak berhenti di situ. Pada menit ke-10, Spanyol kembali nyaris membuka keunggulan lebih dahulu andai bola sundulan Willams yang menyambut umpan dari Alvaro Moratta tak melebar dari gawang Italia.

Di tengah gempuran Spanyol, Italia sesekali membangun serangan balik. Tetapi, solidnya lini pertahanan La Furia Roja membuat Jorginho cs terus mengalami kebuntuan.

Spanyol pun demikian, meski tampil dominan dan banyak melancarkan serangan, mereka gagal mencetak satu pun gol. Laga babak pertama pun berakhir dengan skor 0-0.