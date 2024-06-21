Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Spanyol vs Italia di Euro 2024: Skor Kacamata Bertahan hingga Turun Minum

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |02:52 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Spanyol vs Italia di Euro 2024: Skor Kacamata Bertahan hingga Turun Minum
Laga Timnas Spanyol vs Timnas Italia di Euro 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL babak pertama Timnas Spanyol vs Italia di Euro 2024 akan diulas dalam artikel ini. Skor kacamata alias 0-0 masih bertahan hingga akhir babak pertama.

Pertemuan Timnas Spanyol vs Italia tersaji di Arena AufSchalke, Gelsenkirchen, Jerman, pada Jumat (21/6/2024) pukul 02.00 WIB. Sejatinya, Spanyol tampil dominan di sepanjang babak pertama. Tetapi, meski sudah intens menyerang, Spanyol belum bisa mencetak satu pun gol.

Timnas Spanyol vs Timnas Italia. Foto: Reuters

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Spanyol memulai laga dengan apik. Laga baru berjalan dua menit, peluang emas pun sudah mereka dapatkan lewat kerja sama Nico Williams dan Pedri.

Kala itu, Nico Williams dari sisi kanan gawang berhasil memberi umpan cantik kepada Pedri yang ada di mulut gawang Italia. Pedri langsung menyambar bola lambung itu dengan sundulannya. Sayangnya, bola berhasil ditepis oleh Gianluigi Donnarumma hingga tak berbuah gol.

Usaha Spanyol tak berhenti di situ. Pada menit ke-10, Spanyol kembali nyaris membuka keunggulan lebih dahulu andai bola sundulan Willams yang menyambut umpan dari Alvaro Moratta tak melebar dari gawang Italia.

Di tengah gempuran Spanyol, Italia sesekali membangun serangan balik. Tetapi, solidnya lini pertahanan La Furia Roja membuat Jorginho cs terus mengalami kebuntuan.

Spanyol pun demikian, meski tampil dominan dan banyak melancarkan serangan, mereka gagal mencetak satu pun gol. Laga babak pertama pun berakhir dengan skor 0-0.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/26/51/3098795/kaleidoskop-2024-superioritas-timnas-spanyol-di-euro-2024-sabet-gelar-juara-hingga-pecahkan-sederet-rekor-gila-VAcAsXNwfl.jpg
Kaleidoskop 2024: Superioritas Timnas Spanyol di Euro 2024, Sabet Gelar Juara hingga Pecahkan Sederet Rekor Gila!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/19/51/3036389/sikap-cristiano-ronaldo-lagi-lagi-jadi-bahan-perbandingan-dengan-lionel-messi-kena-serang-Glun8ZFebC.jpg
Sikap Cristiano Ronaldo Lagi-Lagi Jadi Bahan Perbandingan dengan Lionel Messi, Kena Serang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3036086/meriah-nonton-bareng-final-piala-eropa-spanyol-vs-inggris-bersama-vision-myrepublic-dvAZ8AlVJb.jpg
Meriah! Nonton Bareng Final Piala Eropa Spanyol vs Inggris Bersama Vision+ & MyRepublic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/18/51/3035879/rodri-ramal-cole-palmer-bakal-jadi-pemain-top-dLCwmAilaG.JPG
Rodri Ramal Cole Palmer Bakal Jadi Pemain Top
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661395/10-atlet-dunia-dengan-bayaran-tertinggi-di-2025-cristiano-ronaldo-kantongi-rp44-triliun-setahun-qiz.webp
10 Atlet Dunia dengan Bayaran Tertinggi di 2025: Cristiano Ronaldo Kantongi Rp4,4 Triliun Setahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/arsenal.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Arsenal Pesta Gol, MU dan Chelsea Imbang
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement