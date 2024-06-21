Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ketar-ketir Hadapi Duel Timnas Belanda vs Prancis di Euro 2024, Georginio Wijnaldum: Ini Tantangan Besar!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |01:51 WIB
Ketar-ketir Hadapi Duel Timnas Belanda vs Prancis di Euro 2024, Georginio Wijnaldum: Ini Tantangan Besar!
Para pemain Timnas Belanda kala berlaga. (Foto: Reuters)
A
A
A

LEIPZIG – Gelandang Timnas Belanda, Georginio Wijnaldum, tampak ketar-ketir menatap duel melawan Timnas Prancis di Euro 2024. Menurutnya, laga ini akan menjadi tantangan besar bagi Belanda.

Ya, Timnas Belanda akan bersua dengan Prancis di Red Bull Arena, Leipzig, Jerman pada Sabtu 22 Juni 2024 pukul 02.00 WIB. Pertandingan itu beraroma balas dendam bagi pasukan Ronald Koeman.

Timnas Belanda

Pasalnya, Timnas Belanda diketahui kalah dua kali dari Prancis pada babak kualifikasi Euro 2024. De Oranje -julukan Timnas Belanda- juga kalah dari Prancis jika menilik statistik pertemuan di semua kompetisi.

Timnas Belanda secara total menelan 16 kali kekalahan, imbang tiga kali, dan menang 11 kali. Sebab itu, Wijnaldum memganggap laga mendatang adalah tantangan besar buat De Oranje.

"Ini adalah tantangan besar. Kami bermain melawan mereka di kualifikasi, dan sayangnya kami kalah di kedua kesempatan," kata Wijnaldum dilansir dari laman resmi Euro 2024, Jumat (21/6/2024).

Halaman:
1 2
      
