Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Spanyol vs Italia di Euro 2024

LINK live streaming Spanyol vs Italia di Euro 2024 dapat diketahui dalam artikel ini. Laga seru yang mempertemukan dua tim top Eropa, yakni Timnas Spanyol dan Timnas Italia, itu akan tersaji pada Jumat (21/6/2024) pukul 02.00 WIB dan dapat disaksikan live streaming di Vision+.

Pada matchday kedua Grup B, big match akan tersaji dengan mempertemukan Spanyol melawan Italia. Kedua tim itu diketahui sedang bersaing sengit di klasemen sementara Grup B.

La Furia Roja -julukan Timnas Spanyol- kini duduk di posisi puncak klasemen sementara Grup B dengan 3 poin. Italia pun mengekor ketat di urutan kedua dengan koleksi poin sama, yakni 3 angka.

Spanyol bisa menempati puncak klasemen karena unggul selisih gol dengan mencatatkan +3. Hasil itu didapat usai Spanyol sukses membungkam Kroasia di laga perdana Grup B dengan 3-0!

Sementara Gli Azzurri -julukan Timnas Italia, mereka hanya menang tipis dari Albania di laga perdana Grup B dengan skor 2-1. Alhasil, Italia kini hanya mencatatkan selisih gol +1.

Dengan begitu, duel Spanyol vs Italia dipastikan berjalan seru dan menarik. Sebab, raihan 3 poin dalam laga ini bisa membawa Spanyol ataupun Italia memperbesar kans lolos ke 16 besar.

Jelang laga itu, pemain bintang Italia, Jorginho, mendesak rekan setimnya untuk mengeluarkan penampilan terbaik. Sebab, dia tak mau Italia menyia-nyiakan kesempatan meraih 3 poin sekaligus menyalip Spanyol dari puncak klasemen.