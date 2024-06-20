Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Spanyol vs Italia di Euro 2024, Luciano Spalletti Pastikan Gli Azzurri Main Maksimal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 20 Juni 2024 |18:00 WIB
Timnas Spanyol vs Italia di Euro 2024, Luciano Spalletti Pastikan <i>Gli Azzurri</i> Main Maksimal
Pelatih Timnas Italia, Luciano Spalletti (Foto: Reuters)
A
A
A

LUCIANO Spalletti memberikan komentarnya jelang Timnas Italia menghadapi Spanyol di Euro 2024. Sang pelatih mengakui Spanyol bukan lawan mudah. Untuk itu, Spalletti pun memastikan Gli Azzurri bakal bermain dengan maksimal.

Pertandingan Spanyol vs Italia akan berlangsung di Stadion Veltins-Arena, Gelsenkirchen, Jerman, Jumat (21/6/2024) pukul 02.00 WIB. Ini menjadi laga krusial bagi kedua kesebelasan demi memastikan tiket ke 16 besar.

Pertandingan ini juga seperti final kepagian. Pasalnya, Italia dan Spanyol memiliki sejarah dan kualitas yang apik. Diprediksi, pertandingan ini akan berjalan sengit mengingat kualitas yang dimiliki kedua tim.

Jelang laga tersebut, Spalletti menaruh rasa hormat kepada La Roja. Akan tetapi, tidak ingin Italia menaruh hormat berlebihan kepada lawannya. Karena menurutnya, itu adalah sebuah kesalahan besar.

“Kami sangat menghormati sejarah dan prestise Spanyol serta kualitas pemain yang ada saat ini. Tetapi kita tidak boleh berpikir bahwa Anda lebih baik dari yang sebenarnya. Itu adalah kesalahan besar,” kata Spalletti, dilansir dari Bein Sports, Kamis (20/6/2024).

Spalletti mengingatkan kepada anak asuhnya untuk bisa mengeluarkan penampilan terbaiknya di laga tersebut. Terlepas dari hasil yang didapat, dia ingin Federico Chiesa cs tampil habis-habisan demi negara tercintanya.

Halaman:
1 2
      
