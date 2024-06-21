Respons Bojan Hodak Lihat Persib Bandung Lolos ke AFC Champions League 2 2024-2025 Tanpa Ikut Playoff

BOJAN Hodak memberikan tanggapannya mengenai perjalanan Persib Bandung di AFC Champions League 2 (ACL 2) 2024-2025. Tim berjulukan Maung Bandung ini tak perlu lagi menjalani babak play-off.

Berdasarkan informasi dari laman resmi AFC, Persib serta 26 peserta lainnya sudah dipastikan tampil di fase grup yang diikuti 32 tim di ACL 2 2024-2025.

Bojan Hodak memastikan hal itu menjadi keuntungan bagi Persib. Setidaknya membuat perjalanan timnya di ACL 2 sedikit lebih mudah.

“Karena kualifikasi bisa saja menyulitkan bagi kami dan menjadi masalah. Dengan kelolosan langsung kami ke fase grup, itu tentunya menjadi keuntungan bagi klub,” kata Bojan Hodak, Jumat (21/6/2024).

Pelatih asal Kroasia ini memastikan banyak keuntungan yang didapatkan Persib tanpa harus melalui play-off di ACL 2. Pertama, klub akan menerima sejumlah uang.

“Hal lainnya adalah kami akan memainkan laga yang berat, jadi kami, para pemain bisa meningkatkan level permainannya melawan tim-tim bagus di Asia,” tuturnya.