Bojan Hodak Buka-bukaan soal Nasib Stefano Beltrame di Persib Bandung, Pastikan Sedang Negosiasi Kontrak

BANDUNG – Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, buka-bukaan soal nasib Stefano Beltrame di timnya. Dia memastikan pihak Persib Bandung kini sedang melakukan negosiasi kontrak dengan playmaker asal Italia itu.

Diketahui, Stefano Beltrame didatangkan Persib pada awal putaran kedua Liga 1 2023-2024. Dia pun hanya memiliki durasi kontrak yang singkat, yakni hingga Liga 1 2023-2024 berakhir.

Kini, dikatakan Bojan Hodak, pemain yang mengenakan nomor punggung 93 itu sedang menjalani proses negosiasi dengan manajemen PT Persib Bandung Bermartabat (PBB). Tentunya, kontrak baru disodorkan pihak Persib.

“Stefano sedang melakukan negosiasi kontrak baru dengan klub. Tapi, saya belum bisa memastikan situasinya saat ini seperti apa, tapi saya akan memeriksanya,” ujar Bojan Hodak, Kamis 20 Juni 2024.