HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Agenda Timnas Indonesia Sinkron dengan Jadwal Liga 1, Pasukan Shin Tae-yong Dipastikan Bisa Kumpul H-4 Setiap Pertandingan

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |01:45 WIB
Agenda Timnas Indonesia Sinkron dengan Jadwal Liga 1, Pasukan Shin Tae-yong Dipastikan Bisa Kumpul H-4 Setiap Pertandingan
Para pemain Timnas Indonesia kala berlatih. (Foto: Aldhi Chandra/MNC Portal Indonesia)
A
A
A

JAKARTA – Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji memastikan jadwal kompetisi Liga 1 dan agenda Timnas Indonesia sudah sinkron. Dengan begitu, Sumardji memastikan para pemain Timnas Indonesia nantinya sudah bisa berkumpul empat hari sebelum melakoni setiap pertandingan.

PT Liga Indonesia Baru (PT LIB) dan PSSI baru saja menyinkronisasi jadwal antara kompetisi Liga 1 dan agenda Timnas Indonesia tiga musim ke depan atau hingga 2027. Sinkronisasi itu diharapkan akan menguntungkan semua pihak.

Persib Bandung juara Liga 1 2023-2024

Selain soal jadwal, Sumardji mengatakan sinkronisasi ini menghasilkan penetapan pemanggilan pemain ke Timnas Indonesia. Nantinya, Sumardji memastikan para pemain harus sudah berkumpul H-4 pertandingan.

“Yang perlu saya tegaskan, saya sampaikan adalah berkaitan dengan jadwal pemanggilan. Jadwal pemanggilan semua tadi rekan-rekan sudah disampaikan, sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Ferry dan juga Pak Ketum PSSI (Erick Thohir) tadi sudah menyampaikan,” kata Sumardji kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia di Menara Danareksa, Jakarta pada Kamis 20 Juni 2024.

