Media Malaysia Bawa-Bawa Timnas Indonesia saat Soroti Timnas Malaysia yang Mendadak Naik Peringkat di Ranking FIFA

MEDIA Malaysia, Makan Bola, singgung Timnas Indonesia saat soroti Timnas Malaysia yang mendadak naik peringkat di ranking FIFA. Makan Bola sendiri terkejut mendapati kenaikan peringkat tersebut.

Diketahui, FIFA baru saja merilis ranking terbaru usai jeda internasional pada awal Juni 2024. Hasilnya, sejumlah tim berhasil menambah perolehan poinnya hingga mempengaruhi posisi di ranking FIFA.

Salah satunya dialami Timnas Malaysia. Mereka berhasil naik 3 peringkat di ranking FIFA usai meraih tambahan +10,23 poin sehingga kini meraih total 1.107 poin. Dengan raihan poin itu, Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- kini menduduki urutan ke-135 di ranking FIFA, naik 3 tempat.

Tambahan poin itu didapat Malaysia usai tak terkalahkan di dua laga yang dilakoni pada awal Juni 2024. Mereka berhasil menahan imbang Kirigistan dengan skor 1-1, lalu melibas Taiwan 3-1 dalam dua laga terakhir Grup D putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Kondisi ini ternyata membuat Makan Bola terkejut. Sebab, sejatinya dua hasil manis itu tak cukup membawa Malaysia lolos ke putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Dalam menilik kenaikan peringkat Malaysia di ranking FIFA, Makan Bola pun turut membawa-bawa Timnas Indonesia. Mereka turut menyoroti posisi Timnas Indonesia di ranking FIFA.

Diketahui, Timnas Inonesia memang tak naik peringkat di ranking FIFA usai melakoni dua laga terakhir Grup D putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Skuad Garuda masih bertengger di urutan ke-134 dunia, usai kalah 0-2 dari Irak dan menang 2-0 dari Filipina pada awal Juni 2024 ini.

Tetapi, meski tak naik peringkat, Timnas Indonesia tetap menorehkan sederet catatan apik. Skuad Garuda bahkan memperoleh tambahan +11,72 poin sehingga total sudah meraih 1.108,99 poin. Perolehan ini membuat skuad Garuda masih unggul posisi dari Timnas Malaysia di ranking FIFA.