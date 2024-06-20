Sinkronisasi Kalender Hingga 2027, PSSI-PT LIB Sesuaikan Jadwal Kompetisi Liga 1 dan Timnas Indonesia

PSSI dan PT LIB telah resmi menyinkronisasi kalender hingga tiga musim ke depan atau hingga tahun 2027. Dalam rinciannya, jadwal kompetisi Liga 1 dan pertandingan Tim Nasional (Timnas) Indonesia telah disesuaikan.

Kepastian ini disampaikan oleh PSSI dan PT LIB kepada awak media di Menara Danareksa, Jakarta pada Kamis (20/6/2024). Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menegaskan kalender tiga musim ke depan bagi kompetisi Liga 1 dan Timnas Indonesia sudah tetap.

“Alhamdulillah setelah diskusi panjang, mapping berkali-kali, liga (PT LIB) bersama PSSI, dan disini hadir juga Badan Tim Nasional (BTN), untuk memastikan bahwa kalender 3 tahun ke depan sekarang sudah tidak ada perubahan lagi,” kata Erick kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia.

“Dimana ada slot untuk Liga yang kita hormati, tetapi ada slot untuk timnas. Dan disitu kita juga sudah atur mengenai timnas misalnya, nanti ada ketika kualifikasi putaran ketiga tentu itu sudah pasti aman,” sambungnya.

Erick juga mengungkapkan, jadwal-jadwal insidental seperti ketika Timnas Indonesia bermain di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia sudah disinkronisasi. Namun begitu, mantan presiden Inter Milan itu mengatakan bahwa pada Piala AFF, kompetisi Liga 1 tidak akan berhenti.

“Tapi bagaimana ketika tiba-tiba kita (Timnas Indonesia) masuk round 4, itu Oktober, itu slotnya juga sudah aman,” ujar Erick.