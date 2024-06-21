Penyebab Karier Ragnar Oratmangoen Bakal Melempem jika Pindah ke Bali United

KARIER Ragnar Oratmangoen dipastikan bakal melempem jika sang pemain benar pindah ke Bali United. Sebab, bermain di Indonesia bukanlah opsi terbaik bagi pemain keturunan yang menjadi personel andalan Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, nasib Ragnar Oratmangoen di Eredivisie tengah terombang-ambing. Sebab, ia dipastikan terdepak dari skuad FC Groningen untuk musim depan lantaran tidak masuk ke dalam skema sang pelatih, Dick Lukkien.

(Ragnar Oratmangoen saat membela Fortuna Sittard di musim 2023-2024)

Musim lalu, ia sempat dipinjamkan FC Groningen ke klub Eredivisie, Fortuna Sittard. Sayangnya, dalam 31 kali kesempatan ia bermain, Oratmangoen hanya mampu mencetak 1 assist. Pencapaian yang kurang baik bagi seorang pemain depan.

Karena catatan itulah, Fortuna Sittard tidak berencana membeli Ragnar Oratmangoen secara permanen. Di tengah nasib pemain keturunan Maluku yang masih tak jelas di Liga Belanda, muncul rumor klub Liga Indonesia, Bali United, berminat mendatangkan sang pemain untuk mempertajam lini depan Serdadu Tridatu di Liga 1 2024-2025.

Bahkan, kabarnya Bali United sudah memulai pembicaraan dengan sang pemain agar Ragnar Oratmangoen segera merapat ke Pulau Dewata. Namun, yang jadi pertanyaan, apakah pindah ke Bali United adalah langkah yang tepat untuk karier Ragnar Oratmangoen? Tentu saja tidak.

Jika ia memutuskan bergabung dengan tim Liga Indonesia di usianya yang masih sangat produktif, yakni 26 tahun, dapat dipastikan kariernya akan Melempem. Pasalnya, secara kualitas kompetisi Liga Indonesia masih sangat tertinggal. Di tingkat Asia Tenggara saja, Liga 1 hanya duduk di posisi keenam. Ini akan berdampak pada performa sang pemain yang akan sangat sulit berkembang ke level lebih tinggi.