Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Penyebab Karier Ragnar Oratmangoen Bakal Melempem jika Pindah ke Bali United

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Jum'at, 21 Juni 2024 |11:39 WIB
Penyebab Karier Ragnar Oratmangoen Bakal Melempem jika Pindah ke Bali United
Ragnar Oratmangoen dirumorkan gabung Bali United. (Foto: Aldi Chandra/MPI)
A
A
A

KARIER Ragnar Oratmangoen dipastikan bakal melempem jika sang pemain benar pindah ke Bali United. Sebab, bermain di Indonesia bukanlah opsi terbaik bagi pemain keturunan yang menjadi personel andalan Timnas Indonesia.

Seperti diketahui, nasib Ragnar Oratmangoen di Eredivisie tengah terombang-ambing. Sebab, ia dipastikan terdepak dari skuad FC Groningen untuk musim depan lantaran tidak masuk ke dalam skema sang pelatih, Dick Lukkien.

Ragnar Oratmangoen saat membela Fortuna Sittard di musim 2023-2024

(Ragnar Oratmangoen saat membela Fortuna Sittard di musim 2023-2024)

Musim lalu, ia sempat dipinjamkan FC Groningen ke klub Eredivisie, Fortuna Sittard. Sayangnya, dalam 31 kali kesempatan ia bermain, Oratmangoen hanya mampu mencetak 1 assist. Pencapaian yang kurang baik bagi seorang pemain depan.

Karena catatan itulah, Fortuna Sittard tidak berencana membeli Ragnar Oratmangoen secara permanen. Di tengah nasib pemain keturunan Maluku yang masih tak jelas di Liga Belanda, muncul rumor klub Liga Indonesia, Bali United, berminat mendatangkan sang pemain untuk mempertajam lini depan Serdadu Tridatu di Liga 1 2024-2025.

Bahkan, kabarnya Bali United sudah memulai pembicaraan dengan sang pemain agar Ragnar Oratmangoen segera merapat ke Pulau Dewata. Namun, yang jadi pertanyaan, apakah pindah ke Bali United adalah langkah yang tepat untuk karier Ragnar Oratmangoen? Tentu saja tidak.

Jika ia memutuskan bergabung dengan tim Liga Indonesia di usianya yang masih sangat produktif, yakni 26 tahun, dapat dipastikan kariernya akan Melempem. Pasalnya, secara kualitas kompetisi Liga Indonesia masih sangat tertinggal. Di tingkat Asia Tenggara saja, Liga 1 hanya duduk di posisi keenam. Ini akan berdampak pada performa sang pemain yang akan sangat sulit berkembang ke level lebih tinggi.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/46/3067736/gara-gara-wojciech-szczesny-kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gagal-gabung-barcelona-8NastIoIBX.jpg
Gara-Gara Wojciech Szczesny, Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gagal Gabung Barcelona?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/46/3067137/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-gabung-barcelona-pada-2025-segini-uang-yang-mesti-dikeluarkan-blaugrana-jxZb7lwxam.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Gabung Barcelona pada 2025? Segini Uang yang Mesti Dikeluarkan Blaugrana!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/45/3066115/kiper-timnas-indonesia-maarten-paes-masuk-bidikan-manchester-united-untuk-gantikan-andre-onana-SKZh1TJ4dt.jpg
Kiper Timnas Indonesia Maarten Paes Masuk Bidikan Manchester United untuk Gantikan Andre Onana?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/16/51/3063648/profil-brisbane-roar-klub-milik-pengusaha-indonesia-yang-resmi-rekrut-rafael-struick-dari-ado-den-haag-jgd1faHSrn.jpg
Profil Brisbane Roar, Klub Milik Pengusaha Indonesia yang Resmi Rekrut Rafael Struick dari ADO Den Haag
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/30/11/1661395/10-atlet-dunia-dengan-bayaran-tertinggi-di-2025-cristiano-ronaldo-kantongi-rp44-triliun-setahun-qiz.webp
10 Atlet Dunia dengan Bayaran Tertinggi di 2025: Cristiano Ronaldo Kantongi Rp4,4 Triliun Setahun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/31/cristiano_ronaldo.jpg
Cristiano Ronaldo Cetak Gol ke-41 di 2025 Menggunakan Punggung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement